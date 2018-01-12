23 milyar dolarlık ihracat

Kocaeli’den yapılan ihracat ilk kez 23 milyar doları aşarak rekor kırdı. Kocaeli ihracatını ithalattan daha yüksek oranda artırmayı da başarırken, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu özellikle Avrupa pazarlarındaki iyileşme nedeniyle 2018 hedef çıtasını daha da yükseğe koyduklarını açıkladı.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, Kocaeli'nin 2017 yılında dış ticarette önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, “2017 yılında geçen yıla göre ihracatımız yüzde 26.1, ithalatımız yüzde 16.9 arttı. 2017 yılında ilimizde ihracat artış oranının, ithalat artış oranından fazla olduğunu ve bu yönüyle Türkiye genelinden ayrıştığını görüyoruz. Kocaeli ülkemiz ihracatının yüzde 14,7’sini, ithalatının yüzde 20.3’ünü karşıladı.Geçen yıl Kocaeli ihracatının Türkiye ihracatı içindeki payı yüzde 12,9 düzeyindeydi.” dedi. 2017 yılında Kocaeli ihracatının 23.1 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleştiğini vurgulayan Zeytinoğu, “Bu performansın Avrupa’daki iyileşme sebebiyle 2018 yılı boyunca sürmesini bekliyoruz.” dedi.

Sektörel bazda ihracat şampiyonunun bu yıl yine otomotiv sanayi olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Kocaeli otomotiv ve yan sanayinin toplam Kocaeli ihracatındaki payı yüzde 46.1 seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene bu oran yüzde 45.6 idi. İkinci sırada yer alan kimya sanayi ise geçen seneye göre payını yüzde 29.5’tan yüzde 31,1’e yükseltti.” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu ayrıca aralık ayı Kocaeli dış ticaret rakamlarına yönelik değerlendirmesinde, ihracatta en yüksek aralık ayı gerçekleşmesi olduğunu vurgulayarak, “Aralık ayında ilimizden 2 milyar 158 milyon dolar ihracat ve 4 milyar 686 milyon dolar ithalat yapıldı. Geçen yılın aralık ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat yüzde 0.3, ithalat ise yüzde 20.4 oranında arttı. Aralık’ta ilimizin öncü sektörlerinden başta otomotiv, demir, çelik ve tekstil olmak üzere birçok sektör ihracatlarını arttıran sektörler olarak karşımıza çıkıyor. İlimiz ihracatında temmuz ayından itibaren bir önceki yıla göre kesintisiz artış açıkladık. Buradan tüm ihracatçı firmalarımızı kutluyoruz. ” dedi.