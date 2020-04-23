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23 Nisan Bayramı Coşku ile kutlanıyor

Kurtuluş Savaşı ve Tarih Bilinci nin Önemi Dünyada başka örneği olmayan 23 Nisan çocuk bayramını dünyayı tehdit eden Korona virüsü vebası salgını ile Evde hayat var prensibi ile evlerde kutluyoruz 

23 Nisan Bayramı Coşku ile kutlanıyor

23 Nisan 2020 Perşembe 10:17

Bu günleri hiç unutmamak gerekiyor Milletin temsil edildiği Türkiye büyük millet meclisinin 23 Nisan 1920 de açılışının 100. Yılı Korona virüsü veba salgınına rağmen coşku ile kutlanırken başta Sakarya meydan muharebesi olmak üzere meclis Anadolu’yu düşmandan kurtaracak başta tekalifi milliye yasaları olmak üzere bir çok kanun çıkarmıştı.

Meclis’in açıldığı gün Mustafa Kemal Atatürk tarafından ulusal eğemenlik ve çocuk bayramı olarak ilan edilmişti. 100 yıl önce bu gün açılan Büyük millet meclisi aldığı ilk kararlarla Sakarya meydan muharebesini kazanmıştı acı ama gerçek bu gün Sakarya meydan muharebesinin nerede yapıldığını bir çok insanımız bilmiyor hatta bir çok kişi Sakarya ilinde yapıldığını sanıyor Ankara’ya 70 km uzakta Ankara Polatlı ve Haymanada Sakarya meydan muharebesinin yapıldığı bölge ancak 2015 yılın da tarihi milli park ilan edilerek şehitlere vefa borcumuzu ödemiştik.
 
Kurtuluş savaşının dönüm noktası Sakarya meydan muharebesi ile ilgili ayrıntılı Bilgi www.sakaryazaferi.com sayfamızdan alınabilir

KURTULUŞ SAVAŞI BELGESELİMİZİ İZLEDİNİZ Mİ? https://m.youtube.com/watch?v=i-0MeZbQnGM https://m.youtube.com/watch?v=yZoGuQpo5nE https://m.youtube.com/watch?v=hoV7ixO2LV8


23 Nisan Bayramı ve Kurtuluş Savaşı, tarihimizin dönüm noktasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu gerçekleştiren Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de Hacı Bayram Camii’nde kılınan cuma namazı sonrası dualarla açılmıştı.Meclisin açılması ulusal eğemenlik ve çocuk bayramı olarak ilan edilmişti
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