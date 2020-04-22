23 Nisan Bayramı ve Çocukluk Anılarımız

TBMM’nin açılışının 100. yıl Dönümü ve aynı zaman da Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı coşkuyla kutlamak İçin çok önemli hazırlıklar yapılmıştı Tüm insanlığa üçüncü dünya savaşı açan Korona virüsü vebası dolayısı ile TBMM nin açılışı nın 100 yıllık anlamlı ve önemli yaş günü tam anlamı ile kullanamıyor Korona virüsü vebası bu anlamlı ve önemli günü bile etkiledi

Korona virüsü vebasına hep birlikte meydan okuyarak moralimizi bozmasına fırsat vermeden bu bayram çocukluk yıllarımızdaki 23 Nisa’n bayramlarındaki yaşadığımız anıları yeniden evlerimizde yaşayıp çocuklarımız ve torunlarımıza anlatalım anılarımızda bayramları yaşatmak İçin sosyal medyadan paylaşıp tarihe not düşelim

Ben ilk kez 23 Nisa’n bayram coşkusunu en küçük Ablamın okuduğu köyümüzdeki ilk okul da 1967 yılın da yaşamıştım

Ablam sülalemizde okula giden ilk kız çocuğudur iki büyük Ablam dahil amcalarımın kızları maalesef okula gitmediler o yıllarda kızların okutulmasına iyi gözle bakılmıyor gizli ve sinsi bir propaganda yapılarak kızlar cahil bırakılıyordu amaç cephelerde bu vatan İçin şehit ve gazi olmuşların torunları cahil bırakılıyordu bu yüzden bir çok kız çocuğu okutulmamış ve cahil bırakılmıştı bu konuyu ayrı bir makale konusu yapmak istiyorum

1967 yılında 23 Nisa’n bayramlarının kutlandığı ilk okula geldim heyecanla beklemeye çalıştım

Öğrenciler törenin yapılacağı meydana gelirken Ablam ın elindeki salkım söğüt dalı ve orman gülleri ile süslenmiş yaşasın cumhuriyet yazılı çelenk ile en önde yürümesini hiç unutmuyor

Daha sonra ayni okulda 1969 da 23 Nisan bayramın da okulda düzenlenen kutlama etkinliği çerçevesinde düzenlenen vatanın kurtuluşu adlı piyes de askerlere yardım eden çoban rolünü oynamam bana büyük vatan sevgisi vermişti tüm köylüler ve öğrencilerin huzurunda rolümü tam bir sanatçı ruhu ile oynamış büyük alkış almıştım 5. sınıfta okuyan bir kız öğrencinin söylediği Ağrı dağından uçtum Çayır Çimene düştüm Türküsü halen kulaklarımda çınlıyor ilk Okulu okuduğum çocukluk hayatının çok önemli günlerinin geçtiği bir çok anı var hatıramın olduğu Giresun Edpiye ilçesi Soğukpınar beldesi Dikmen mahallesindeki ilk okulumu her fırsat da ziyaret edip çocukluk anılarımı yeniden yaşıyorum









23 Nisa’n Bayram

23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun temel taşı. Bugün milletin Ankara’da temsil edildiği Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarihi gün. Düşmanın Anadolu’dan atılması ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşuna giden yolun başlangıcı ve en önemli kilometre taşı olan Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarih olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını yine coşku içerisinde kutlayacağız.

23 Nisan 1920’den 23 Nisan 2020 ye 100 yıllık Türkiye tarihini çok iyi yorumlayıp değerlendirmek gerekiyor. Türkiye devleti bu günlere kolay gelmedi. Bugün Türkiye’de yaşananları anlayabilmek için çok iyi tarih bilincine sahip olmak gerekiyor.

Bugün Düşmanı Anadolu’dan temizleyen Kuva-i Milliye kadrolarının başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile tarihin dönüm noktasıdır.

Bugün tarihimizde çok önemli yeri olan Sivas ve Erzurum kongreleri ile başlayan 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilan edilmesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti iç ve dış tehditler altında.

TBMM’nin açılışına giden yolun başlangıcı olan Erzurum ve Sivas kongresi ile ilgili tarihi bilgileri siyasilerimiz başta olmak üzere tüm yetkililere hatırlatmak istiyorum.

İşte tarihi belgelerin ışığı altında Sivas, Erzurum kongreleri ile ilgili özet bilgiler.

ERZURUM KONGRESİ

23 Temmuz 1919´da Erzurum Kongresi toplandı. Erzurum kongresinde, bir yandan, vatanın ayrılmaz bir parçası olan Doğu illeri halkının düşmanla mücadele için elbirliği ile çalışacağı kararlaştırılmış, bir yandan da milli bir istek olarak İstanbul´daki Meclis-i Mebusan´ın toplanıp gereken önlemleri alması gereği vurgulanmıştı.

Erzurum´da başlayan yerel kongre akımı, Batıda Yunan tehdidi altında bunalan Marmara ve Ege bölgelerinde devam etti. 26 Temmuz 1919´da Balıkesir´de, 6 Ağustos´ta Nazilli´de, 16 Ağustos´ta Alaşehir´de kongreler toplandı. Bu kongreler sonucunda "Kuvayyi Milliye" adı altında vatansever milis güçleri kuruldu.

SİVAS KONGRESİ

4 Eylül 1919´da ise, millî egemenlik ilkesine dayalı yeni Türk Devleti´nin kuruluşuna temel olan Sivas Kongresi toplandı.

Kongrede, "vatanın bölünmez bir bütün olduğu" konusunda millet temsilcileri ortak bir karara vardılar. Ülkedeki tüm yerel direniş örgütleri "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirildi. Kongre sonucunda oluşturulan "Heyet-i Temsiliye" milletin isteklerini yansıtan bir nitelik kazandı.

Bundan dolayı, Sivas Kongresi Mustafa Kemal Paşa´nın istediği "kuruculuk" niteliğini gösterememiş, vatanın kurtuluşu için bir an önce Meclis´i Mebusan´ın toplanmasını padişaha bildirilmesine karar vermişti.

Ancak bu karar da önemli bir adımdı. Kurtuluş mücadelesi ve millî egemenliğe geçişin ikinci evresi de tamamlanmıştı. Üçüncü aşamada ise, millî egemenliğin gerektirdiği tüm ilke ve değerlere sahip bir büyük Meclisin kurulması ve Kurtuluş Savaşı´nın millî güçlere dayalı olarak kazanılması süreci başladı.

ÇOCUKLUĞUMUZ ve 23 NİSAN BAYRAMI

Gelin Her şeyi bir kenara bırakıp, üzerinden bir asır geçen Meclis’in açılışının 100. yılında tarihe yolculuğa çıkalım. Korona virüsüne inad ve moralimizi bozmasına fırsat vermeden çocukluk yıllarımızı hatırlayalım. İlkokul sıralarında 23 Nisan bayramını coşku ile kutladığımız yıllara geri gidelim. Aylar öncesinden bayram için yaptığımız hazırlıklar. Bayram sabahı yeni elbiselerimizi giyerek heyecanla geldiğimiz okulumuzda kır çiçekleri ile süslediğimiz sınıflarımızı düşünelim.

Bugün nerelerde olduğunu bilemediğimiz, bazıları çoktan ebedi hayata giden öğretmenlerimiz, acı tatlı bir çok hatıralarımız olan ilk okul arkadaşlarımız, hep birlikte coşku ile kutladığımız 23 Nisan bayramlarını birer anı ve hatıra olarak içimizde yeniden yaşatalım.

Gelin bugün yaşımız ne olursa olsun, kendimize bir iyilik yapıp, çocukluk yıllarımızı hatırlayarak, çocuk ve torunlarımıza geçmişi anlatalım. çocukluk yıllarımızı yeniden yaşayalım.

KURTULUŞ SAVAŞI BELGESELİNİMİZİ İZLEDİNİZ Mİ?

23 Nisan Bayramı ve Kurtuluş Savaşı tarihimizin dönüm noktasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu gerçekleştiren Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de Hacı Bayramı Camiinde kılınan Cuma namazı sonrası dualarla açılmıştı. Anadolu’nun her yerinden çok önemli insanların oluşturduğu kurucu meclis hem Türkiye Devletini kurmuş ve hem de düşmanı Anadolu’dan söküp çıkarmışlardı. Devlet kurulmuş, düşman Anadolu’dan çıkmış. Daha sonra koltuk kavgaları ve siyasi entrikalar ortaya çıkınca kurucu meclis birbirine düşmüştü.

Kurtuluş Savaşında Büyük hizmet yapan birçok isim dışlanmıştı. Bunların içerisinde Mehmet Akif Ersoy’du. Canını kurtarmak için Mısır’a kaçmak zorunda kalmış. Kazım Karabekir Paşa’da dışlanarak sıkı takip edilip idamla yargılanmıştı. Bunlar üzerinde yazılıp söylenecek çok şey var. Ancak bir gerçek vardır ki tarihimizi yargılamadan tarihte yaşananlardan ders ve ibret almak.. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çok iyi anlamak ve gelecek kuşaklara çok iyi anlatmak gerekiyor.

Tarih bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır diyerek