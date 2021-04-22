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23 Nisan Millet Egemenliğinin Nişanesidir

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir açıklama yaptı. Bu yıl 23 Nisan’da pandemi tedbirleri nedeniyle bayram coşkusunu yine evlerimizde yaşayacağımızı hatırlatan Başkan Büyükakın; ‘’Bu yıl da 23 Nisan sevincini ve coşkusunu evlerimizde yaşayacağız. Unutmayalım ki; 23 Nisan millet iradesinin ve millet egemenliğinin en büyük nişanesidir’’ dedi.

23 Nisan Millet Egemenliğinin Nişanesidir

22 Nisan 2021 Perşembe 12:55

Başkan Büyükakın, TBMM’nin açılışının 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: ‘’Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bu 23 Nisan’da 101 yaşına giriyor. Egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin 101. yaşı ve Cumhuriyetimizin Banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Ülkemizi kurarken çok bedeller ödedik. En ağır bedeli belki de çocuklarımız ödedi. Kurtuluş Savaşı yıllarında pek çok çocuk annesini ve babasını kaybetti, yetim ve öksüz kaldı. Pek çoğu hiç büyümeden cennete gitti… 23 Nisan, o zorlu yılların ardından evlatlarını yetiştirmiş bir milletin göz aydınlığı ve sevincini ifade eder. 23 Nisan bu nedenle çocuklar için olduğu kadar, biz büyüklerin de bayramıdır.

Gazi Mustafa Kemal’in de dediği gibi; ‘Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar’. Çünkü vatan, istikbaldir; sevgiyle büyüyen çocuklarımızdır. Bizler her 23 Nisan’da irademizi ve vatanın bütün çocuklarını korumak için ezelden ettiğimiz yemini tazeliyoruz. Kocaeli’de yaşayan tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışığı, kalbindeki umudu çoğaltmak için çalışıyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi, mutlu olması, geleceğe hazırlanması için gece gündüz çaba sarf ediyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda her 23 Nisan’da Kocaeli’de 41 ülkeden 1000 çocuğu şehrimizde misafir ediyorduk. Geçen yıl ve bu yıl 23 Nisan’da pandemi tedbirleri nedeniyle dünya çocuklarını evlerimizde ağırlayamadık. Umut ediyorum ki; insanlık pandemiyi yenecek, gelecek yıl Türkiye’de ve Kocaeli’de yine yer gök bayraklarla donanacak. Dünyanın dört bir yanından çocuklar yine şehrimize dolacak. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.’’

 



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