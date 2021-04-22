23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajı

Sevgili çocuklar,
Seddar YAVUZ
Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” parolasıyla yürütülen İstiklal Mücadelesi; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, vatanın kurtarılması ve Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle nihai hedefine ulaşmıştır. Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi, ülkemizi işgal etme teşebbüsleri karşısında Aziz Milletimizin egemenliği eline aldığı, vatanına sahip çıktığı, bir dönüm noktasını ifade etmektedir. Dünya üzerinde tarih sahnesine çıktığı zamandan bu yana saygınlığını hiçbir dönemde yitirmemiş, kendi bağımsızlığından ödün vermediği gibi kimsenin de bağımsızlığına ve yaşama hakkına göz dikmemiş bir milletin evlatları bugün Türk Bayrağının altında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile milletler topluluğunun saygın bir üyesi olarak varlığını muhafaza etmektedir.