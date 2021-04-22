23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajı

Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” parolasıyla yürütülen İstiklal Mücadelesi; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, vatanın kurtarılması ve Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle nihai hedefine ulaşmıştır. Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi, ülkemizi işgal etme teşebbüsleri karşısında Aziz Milletimizin egemenliği eline aldığı, vatanına sahip çıktığı, bir dönüm noktasını ifade etmektedir. Dünya üzerinde tarih sahnesine çıktığı zamandan bu yana saygınlığını hiçbir dönemde yitirmemiş, kendi bağımsızlığından ödün vermediği gibi kimsenin de bağımsızlığına ve yaşama hakkına göz dikmemiş bir milletin evlatları bugün Türk Bayrağının altında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile milletler topluluğunun saygın bir üyesi olarak varlığını muhafaza etmektedir.

101 yıldan bu yana dünyada yaşanan savaşların ve ekonomik krizlerin, izlenen siyasi ve ekonomik politikalarla ülkemizin zarar görmeden atlatılması Türkiye Büyük Millet Meclisimizin büyüklüğünün önemli bir göstergesidir.





Sevgili çocuklar,

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de yeryüzünde barışın, huzurun ve istikrarın kaynağı olmaya sizlerle devam edeceğiz. Sizlerin böyle asil bir milletin evlatları olarak, atalarımızın bıraktığı emaneti gelecek nesillere layıkıyla taşıyacağınıza inancım tamdır. Sizleri ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; kendine güvenen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetişmenizi sağlamak, ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Bu vesileyle, çocuklarımızın ve bütün dünya çocuklarının; savaşın, çatışmaların, kavgaların olmadığı, çok daha güzel, huzurlu, çok daha neşeli bir dünyada yaşamaları temennisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelesinde hayatını kaybetmiş aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurucu üyelerini minnet, şükran ve saygıyla anıyorum.



Seddar YAVUZ

Kocaeli Valisi







