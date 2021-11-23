24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

Büyük fedakârlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu öğreten, milli ve manevi değerlerimizi, iyi insan ve vatandaş olmayı, vatan ve millet sevgisini aşılayan, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bizler, hayatın merkezine insanı alan, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla hareket eden bir medeniyetin mensubuyuz. Bu itibarla tüm hayatımız boyunca etkisini yakından hissettiğimiz, kişiliğimizin ve karakterimizin şekillenmesinde önemli pay sahibi öğretmenlerimizin gayretleri, her türlü takdire ve övgüye layıktır.





Şüphesiz dünyanın her yerinde öğretmen saygıdeğerdir ama bizim medeniyetimizde, öğretmenin yeri çok daha yücedir. Hz. Peygamberimizin “İlim öğrenmek kadın, erkek her Müslüman’a farzdır.” Hadis-i Şerifleri öğretmenlerin Allah’ın emrini yerine getirdikleri gibi, ilme aracılık ederek ne kadar kutlu bir vazife üslendiklerine de işaret etmektedir.





Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir... Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.” vecizesi nasıl bir kültür ve medeniyetin mirasçıları olduğumuzu ispatlar niteliktedir. Biz biliyoruz ki toplumun düşmanı cehalettir, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir.





Sevgili öğretmenlerimiz;





Bizler her daim sizlerin yanında olacağız. Sizlerin sıkıntı ve sorunlarınızın çözüme kavuşturulması ve en iyi koşullarda hizmet verebilmeniz için çaba sarf ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Kutlu bir vazifenin neferleri olan siz kıymetli öğretmenlerimize görevlerinizde başarılar diler, aileniz ile mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmenizi temenni ederim.





Eğitim ve öğretimin yanında salgınla mücadelede de ön saflarda yer alarak fedakarane bir şekilde kendilerine verilen görevleri özveri ile yapan siz değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, emekliye ayrılan öğretmenlerimize sağlık ve esenlikler diliyorum.





Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; şehit öğretmenlerimizi, ahirete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, ülkemizin bugün geldiği noktada büyük emeği geçmiş bütün eğitimcilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.





Seddar YAVUZ

Kocaeli Valisi







































