Derinlik yasağının 18 metreye çekilmek için yasada düzenleme yapılacağını öğrenen Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği SÜR-KOOP Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşmak için iki ayrı imza kampanyası başlattı. Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Ali Sarı’da imza kampanyasına destek vererek çıkartılmak istenen derinlik kararının kabul edilemez olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 24 metre yasağını 18 metreye çekmesiyle balıkların sığındığı alanların geri dönülmez şekilde tahrip edileceğini söyleyen Sarı, bu kararın uygulanması halinde gelişmiş sonar ve balık bulucular ile deniz tabanına ulaşabilen büyük teknelerin 24 metreden daha az derinlikte avlanmasıyla balık yuvalarının talan edileceğini, bir çok balık neslinin yok olmakla karşı karşıya kalacağını iddia etti.

BUGÜNÜ KORUMAMIZ LAZIM

Büyük balıkçı teknelerine (gırgır, trol) yedi yıldır uygulanan 24 metreden daha derinde avlanma yasağının değiştirileceğini öne süren Ali Sarı şöyle devam etti; “Eskiye dönmek imkansız ama bugünü koruyabilirsek stoklarda iyileşme yaşanır. İnsan beslenmesi için şart olan balığın sürdürülebilir avlanması için 24 metre değişmemeli. Marmara denizi ve Körfezde kıyı balıkçısı ekmeksiz kalacağı gibi, denizlerimizdeki tahribat geri dönülmez olacaktır” dedi.

YASAK KALKARSA TALANIN ÖNÜ AÇILACAK

“24 Metreme Dokunma” adıyla başlatılan imza kampanyasına Gebze-Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi ve Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği olarak destek verdiklerini belirten Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Ali Sarı, “Bilim insanlarının görüşleri bizim için çok önemli. Lüferin soyunun tükeneceğini söylediklerinde kimse inanmamıştı. Marmara’da balık stokları her geçen gün azalıyor. Lüferi artık tezgâhta görmek çok zor. 24 metre derinlik yasağının 18 metreye indirilmesi balığı bitireceği kadar balıkçının da sonunu getirecektir. Kıyı talanının önü açılacaktır. 24 metre av yasağından taviz verilirse, mutfağımızı şenlendiren balıkların soyunun tükenmesinin önü açılır” dedi.