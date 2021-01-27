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24 mültecinin öldüğü tekne faciasının davasında mütalaa açıklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 21 Eylül 2017'de batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili organizatör ve şoförlerin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

24 mültecinin öldüğü tekne faciasının davasında mütalaa açıklandı

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:49

- Mütalaada, 5'i tutukla 14 sanığın "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi
- Olası kasıtla öldürme suçunu işlediği değerlendirilen tutuklu sanık Hüseyin A'nın kazada ölen 9'u çocuk 24 kişi yönünden 14 kez müebbet, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cahit U, İshak U, Hüseyin A. ve Hüseyin K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Halil İ. ise SEGBİS'te yaşanan sorun nedeniyle bağlanamadı.

Duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, olası kasıtla öldürme suçunu işlediği değerlendirilen tutuklu sanık Hüseyin A'nın kazada ölen 9'u çocuk 24 kişi yönünden 14 kez müebbet, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Ayrıca, batan geminin kaptanlığını yaptıkları iddia edilen Ahmet ve Muhammed B. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve 24 Nisan 2019'da hayatını kaybeden Nihat Çöymen hakkındaki davanın düşürülmesine karar verilmesi istendi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz alan sanıklardan Hüseyin K, sadece göçmenleri taşıma işinde aracının kullanıldığını, bu olayla başka bir ilgisinin ve menfaatinin olmadığını savundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanıklardan İshak U. ise müştekilerin göçmen olduğunu bilmediğini öne sürerek, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanık Hüseyin A. da kazada sağ kurtulan göçmenlerden birinin bile olayı gerçekleştirdiğine dair bir ifade kullanmadığını ileri sürdü.

Mütalaadaki suçlamayı reddeden sanık, "Tekne benim bile değil. Bu işi yapan Nihat Çöymen'dir. Tekneyi ortak aldık, Göçek'ten ben getirdim. Otelde tur teknesi olarak kullanacaktık. Çok masraf çıkınca sezonu kaçırdık. Nihat tekneyi tamir için İstanbul'a götürdü. İstanbul'a gittikten sonrasını bilmiyorum. Bu nedenle olaydan sorumlu tutulmam doğru değil." ifadelerini kullandı.

Sanık Cahit U, Hüseyin A'nın kendisine fındık işçisi getirileceğini söylediğini belirterek, "Biz bu insanları alıp getirdik, Hüseyin'e teslim ettik. Alınlarında göçmen yazmıyordu ki göçmen olduklarını anlayayım. Göçmen kaçakçılığıyla bir alakam yoktur." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için sanık müdafilerine süre verilmesine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

- İddianameden

İddianamede, İstanbul'dan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 74 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin, Romanya'ya gitmek amacıyla 21 Eylül 2017'de Sakarya'nın Kocaali ilçesi Melenağzı mevkisindeki limanda "ZEYNEP S" isimli ABD bayraklı yaklaşık 10 kişi kapasiteli tekneye bindirildiği kaydediliyor.

Hareket ettikten sonra Kandıra Kefken Karadeniz açıklarında 21 Eylül'de saat 01.35'te yakalandıkları fırtınadan kurtulmak için "MAERSK RHODE ISLAND" isimli Panama bandıralı tankere yanaşmaya çalışan teknenin battığı, içinde bulunan düzensiz göçmenlerin çoğunun denize düştüğü, 10'u kadın ve 9'u çocuk 24 düzensiz göçmenin boğulduğu aktarılan iddianamede, aralarında organizatörlerin ve şoförlerin bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın, "olası kasıtla öldürmek" ve "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından 484 yıl 6 aydan 613 yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



AA
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