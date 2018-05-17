24. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreni

Işık, Kocaeli Sanayi Odası tarafından Başiskele'de bir otelde düzenlenen 24. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, hızla artış gösteren dünya nüfusuna son 20 yılda yaklaşık 1,5 milyar kişi eklendiğini söyledi.

Dünyada bugün 7,6 milyar kişinin yaşadığını ve her saniye dünya nüfusuna 2 ila 3 kişi eklendiğini dile getiren Işık, nüfus artış hızı yavaşlasa da halen dünya için tehlike arz eden boyutlarda gerçekleştiğini kaydetti.

Işık, nüfusun hızla artmasıyla beraber doğal kaynakların da bilinçsizce tüketilmesinin çevreyle ilgili sorunların daha tehlikeli bir boyuta ulaşmasına sebep olduğuna işaret ederek, günümüzde küresel sıcaklığın 18. yüzyılda sanayileşme başlamadan önceki döneme kıyasla ortalama olarak 1,5 derece daha fazla olduğunu ifade etti.

Sanayileşmenin de etkisiyle küresel sera gazı salınımının da hızla arttığına dikkati çeken Işık, "Son yüzyılda küresel sera gazı salınımı 20 katına ulaşırken, son 40 yılda ise iki katına ulaştı. Büyük ekonomiler çevreye iyi davranmıyor. Her 100 birimlik sera gazı salınımının yüzde 30'u son dönemlerdeki hızlı büyümesiyle dikkat çeken Çin'den gelirken, Çin, ABD ve AB, toplamın yüzde 54'ü gibi büyük bir payını oluşturuyor." diye konuştu.

- "Çevre sağlığını tehdit eden görüntülere son verdik"

Başbakan Yardımcısı Işık, nüfus projeksiyonlarının 2050'de dünya nüfusunun 9 milyarı da aşacağını, insanların kaynakları hoyratça kullanmaya devam edeceğini gösterdiğini aktararak, "İnsanoğlunun tüketim ve kaynakları etkin olmayan bir şekilde kullanma hızı devam ettiği takdirde, ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için 1,5 gezegene daha ihtiyacımız var. Son 40 yılda biyolojik çeşitlilik küresel ölçekte yüzde 30 azalmış durumda. İnsanların kullandığı yenilenebilir kaynakları sağlayabilmek için gereken, biyolojik olarak verimli ve suyun bulunduğu alanı hesaplayan ekolojik ayak izi kavramı da dünyaya verdiğimiz zararı bir kez daha gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

Tüketim tercihlerinin değiştirilmemesi ve bu hızla devam edilmesi halinde giderek büyüyen küresel ekolojik ayak izinin gezegende çok daha büyük sorunlara yol açacağını vurgulayan Işık, Birleşmiş Milletler'e göre iklim değişikliğindeki gidişatın böyle devam etmesi halinde küresel ekonomiye 12 trilyon dolarlık bir faturanın çıkacağını belirtti.

Işık, bu faturanın etkilerini en aza indirebilmek için kaynakları en etkin, en üretken ve en sürdürülebilir bir şekilde kullanmanın birincil amaç olması gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde de çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Kamu olarak çevresel harcamalarımız 2002'den bu yana 5 kat artarak 2,9 milyar liraya ulaşırken, girişimlerin çevresel harcamaları ise 7,1 milyar liraya kadar yükseldi. Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranını yüzde 65'ten yüzde 84'e, atıksu arıtma tesisi sayısını 145'ten 881'e yükselttik. Sağlıklı bir atık sistemini hayata geçirerek insan ve çevre sağlığını tehdit eden görüntülere son verdik. 2002'de ülkemizde toplanan atıkların yüzde 64'ü belediye çöplüklerinde gayet sağlıksız bir şekilde insan ve çevreyi tehdit ederken günümüzde atıkların yüzde 60'ı geri dönüşüm için düzenli depolama merkezlerinde depolanıyor. Sanayimizde de çevreyi önemsiyoruz. Çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge harcamalarını son 10 yılda 4 kat artırarak 147 milyon liraya yükselttik."

- "Daha çevreci sanayi için kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz"

Kocaeli Sanayi Odası'nın 1995 yılından bu yana düzenlediği "Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri"nin sanayide çevrenin korunmasına yönelik bilincin artırılmasını sağladığını dile getiren Işık, çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak, sanayinin ve sanayicilerin çevre konusundaki farkındalıklarını ve bilinçlerini güçlendirmek, ölçülebilir çevre yatırımlarının yanı sıra çevreye ve topluma katkıları olan kuruluşları desteklemek ve teşvik etmek amaçlarıyla düzenlenen organizasyonların, birçok farklı alandan takipçiyi de bilgilendirdiğini ve bilinçlendirdiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Işık, İzmit Ticaret Odası'nın eski başkanlarından ve "Çevreci Başkan" olarak bilinen Şahabettin Bilgisu'nun adının yaşatıldığı ödül töreninin "Temiz üretim, temiz sanayi, temiz gelecek" vizyonunun gelişmesi için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde üretimimizin, sanayimizin daha temiz, daha çevreci ve daha sürdürülebilir olması için kamu-özel sektör iş birliğiyle ve ekonomimizin tüm aktörlerinin katılımıyla kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından organizasyonda dereceye giren firmaların temsilcilerine ödülleri verildi. Büyük ölçekli işletme kategorisinde birinci olan Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ'nin ödülünü Başbakan Yardımcısı Işık, KOBİ kategorisi çevre ödülü birincisi ÇEMSAN Gıda ve Kimya Teknolojileri'nin ödülünü ise Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy takdim etti.