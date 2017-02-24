24 Şubat 1988'de Ne oldu?
Hergün olduğu gibi elimizden geldiğince gazetemizin arşivlerine karışıp siz değerli okuyucularımız için geçmişte bugün neler olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz... Sizde bizler gibi şöyle bir geçmişe bakmak istiyorsanız haberimizin devamını okuyun..
Tarih, 24 Şubat 1988 Çarşamba günü gazetemizin manşeti şu şekilde'' Sanayi Odasının Kurulması Gebzeliler Tarafından Sevinçle Karşılandı''
Bülent Atasayan ''Müstakil bir oda kurulması Gebze'nin Vilayet olması yolunda bir adımdır ''dedi.
Belediye Başkanı Cengiz Özgür, ''Oda kurulmasıyla Gebze'nin çehresi değişecektir'' dedi.