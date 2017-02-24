24 Şubat 1988'de Ne oldu?

Hergün olduğu gibi elimizden geldiğince gazetemizin arşivlerine karışıp siz değerli okuyucularımız için geçmişte bugün neler olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz... Sizde bizler gibi şöyle bir geçmişe bakmak istiyorsanız haberimizin devamını okuyun..