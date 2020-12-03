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24 yaşındaki genç mezarlıkta ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 24 yaşındaki genç, mezarlıkta ölü bulundu.

24 yaşındaki genç mezarlıkta ölü bulundu

03 Aralık 2020 Perşembe 13:36

Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesi sonucu İbrahim S. (24) olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir süredir psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan İbrahim S'nin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.



AA
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