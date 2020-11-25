25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ MESAJI

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü Mesajı Kadına yönelik şiddet olgusunu dünyanın gündemine taşımak, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında alınan kararla 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" olarak kabul edilmiştir.

Kadına verilen değer, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereğidir. Dolayısıyla kadının saygınlığını ve itibarını korumak, herkes için bir insanlık vazifesidir. Kadının toplum içindeki saygınlığı, itibarı ve etkinliği, gelişmişliğin ve medeniyetin de bir göstergesidir.

Hak ve adaletin savunucusu ve temsilcisi olarak asırlar boyu insanlığa ışık saçan, köklü bir medeniyetin mensubu olan bu Aziz Millet "Cennet annelerin ayakları altındadır" bilinciyle kadın erkek, yaşlı çocuk demeden canı, hayatı, insanı kutsal bir değer ve dokunulmaz görür. Bizim geleneklerimiz kadını, evinin, ailesinin, sosyal ve ekonomik hayatın en merkezinde görür ve böyle kabul eder. Son yıllarda geçmişte hayal bile edilemeyen kalkınma hamlelerine imza atarak, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda büyük ilerlemeler kaydeden Ülkemiz, kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da Anayasa ve yasalarda köklü değişikliklere giderek, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi yanında kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri

izlemek için Gazi Meclisimiz bünyesinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmak suretiyle kadın-erkek eşitliği ilkesini daha da güçlendirmiştir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kadına yönelik şiddetle mücadele de tüm tarafların sürece dahil edilmesi, ilgili mevzuat ve kamu politikası açısından hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planları hazırlanıp, bu mücadelede öncelikli rol ve sorumluluğu bulunan kurumların gerçekleştirmesi gereken faaliyetler somutlaştırılarak 2020/2021 yıllarına dair “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” hazırlanmak suretiyle İllerde Valilerin Başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantıları düzenlenmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde Valilik olarak kadınlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu belirtir, kadınların toplumda hak ettiği yere ulaşmasının önündeki tüm engellerin kalktığı bir dünya dilerim.

Seddar YAVUZ