banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“2,5 Milyon metrekare yeşil alana  daha sahip olacağız”

Başkan Büyükakın, Kocaeli’nde dokuz Millet Bahçesini yapacaklarını dile getirirken bu sayede 2,5 Milyon Metrekare yeşil alanı kente kazandıracaklarını söyledi. 

'2,5 Milyon metrekare yeşil alana  daha sahip olacağız”

06 Temmuz 2020 Pazartesi 08:18

 Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte Derince’de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk ve beraberinde ki heyetle ilk olarak AK Parti Derince Kurucu İlçe Başkanı Adnan Balcı’nın babası Muzaffer Balcı’nın hayata gözlerini yumması nedeniyle taziye ziyaretinde bulunan Başkan Büyükakın, önceki dönem meclis üyeleri Kadir Bayrak ve Fahrettin Karakoyun’un yanı sıra Reşat Mamik’i de ziyaret etti. Bölgede ki esnafları da ziyaret ederek bereketli işler dileyen Başkan Büyükakın, Derincelilerle bol bol hasbihal etti.

 

 “2,5 MİLYON METREKARE YEŞİL ALANI KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ” 

Derince’nin altyapısının yenilenmesinin yanı sıra eski stadyum bölgesine yapılacak Millet Bahçesi’ne kadar birçok alanda hayata geçecek hizmetlere teşekkür eden esnaf ve vatandaşlara, “Milletimizden aldığımız güçle eserlerimizi bir bir kentimize kazandırıyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak bizler şehrimizin tamamında dokuz Millet Bahçesini hayata geçireceğiz. Bu sayede 2,5 Milyon metrekare yeşil alanı daha Kocaelimize kazandırmış olacağız. Çocuklarımız ve gençlerimize emanet bırakacağımız şehrimiz adına çok önemli bir kazanım olacak. Bizler daha yeşil ve daha yaşanabilir Kocaeli için çalışıyoruz” ifadelerini sarf etti. 

 

“110 MİLYON TL’LİK ALT YATIRIMI YAPACAĞIZ”

Derince’nin altyapısına da neşter vurulacağını da ziyaretlerinde dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “İSU Genel Müdürlüğümüz kademeli olarak ilçemizde alt yapı yenileme çalışması yapacak. Bu noktada Körfez ve Derince ilçelerimizde 110 Milyon TL’lik alt yatırımı yapacağız. Böylelikle alt yapıda çok önemli bir hizmeti de gerçekleştirmiş olacağız. Özellikle gürültü kirliliğini önlemek için otoban kenarında kuracağımız gürültü bariyerlerini de bu yıl içerisinde tamamlayacağız” açıklamasını yaptı. Belediye işi gönül işidir diyerek vatandaşların kendilerine gösterdiği büyük teveccüh içinde, “Bizim en büyük gücümüz hemşehrilerimizin bize güvenidir” vurgusunu da yapan Başkan Büyükakın, “Halkımızın bize verdiği bu emanetin hakkını vermek için tüm ekibimizle ve teşkilatlarımızla birlikte çok çalışıyoruz” dedi. Ziyaretler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vatandaşın Yanında Vatandaşın Yanında
TEM otoyolunda otobüs devrildi 1 ölü 14 yaralı. TEM otoyolunda otobüs devrildi 1 ölü 14 yaralı.
Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19 ile mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19 ile mücadelede en başarılı...
Gebze'de başı bebek arabasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Gebze'de başı bebek arabasına sıkışan çocuğu...
Başkan Büyükakın, “2,5 Milyon metrekare yeşil alana daha sahip olacağız” Başkan Büyükakın, “2,5 Milyon metrekare yeşil...
Başkan Büyükgöz Vatandaşın Yanında Başkan Büyükgöz Vatandaşın Yanında
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Vatandaşın Yanında
Aileleriyle birlikte Gaziler Dağı Parkında piknik yapan vatandaşlara konuk olan Belediye Başkanı Zinnur...

Haberi Oku