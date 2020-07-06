“2,5 Milyon metrekare yeşil alana  daha sahip olacağız”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte Derince’de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk ve beraberinde ki heyetle ilk olarak AK Parti Derince Kurucu İlçe Başkanı Adnan Balcı’nın babası Muzaffer Balcı’nın hayata gözlerini yumması nedeniyle taziye ziyaretinde bulunan Başkan Büyükakın, önceki dönem meclis üyeleri Kadir Bayrak ve Fahrettin Karakoyun’un yanı sıra Reşat Mamik’i de ziyaret etti. Bölgede ki esnafları da ziyaret ederek bereketli işler dileyen Başkan Büyükakın, Derincelilerle bol bol hasbihal etti.

“2,5 MİLYON METREKARE YEŞİL ALANI KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ”

Derince’nin altyapısının yenilenmesinin yanı sıra eski stadyum bölgesine yapılacak Millet Bahçesi’ne kadar birçok alanda hayata geçecek hizmetlere teşekkür eden esnaf ve vatandaşlara, “Milletimizden aldığımız güçle eserlerimizi bir bir kentimize kazandırıyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak bizler şehrimizin tamamında dokuz Millet Bahçesini hayata geçireceğiz. Bu sayede 2,5 Milyon metrekare yeşil alanı daha Kocaelimize kazandırmış olacağız. Çocuklarımız ve gençlerimize emanet bırakacağımız şehrimiz adına çok önemli bir kazanım olacak. Bizler daha yeşil ve daha yaşanabilir Kocaeli için çalışıyoruz” ifadelerini sarf etti.

“110 MİLYON TL’LİK ALT YATIRIMI YAPACAĞIZ”

Derince’nin altyapısına da neşter vurulacağını da ziyaretlerinde dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “İSU Genel Müdürlüğümüz kademeli olarak ilçemizde alt yapı yenileme çalışması yapacak. Bu noktada Körfez ve Derince ilçelerimizde 110 Milyon TL’lik alt yatırımı yapacağız. Böylelikle alt yapıda çok önemli bir hizmeti de gerçekleştirmiş olacağız. Özellikle gürültü kirliliğini önlemek için otoban kenarında kuracağımız gürültü bariyerlerini de bu yıl içerisinde tamamlayacağız” açıklamasını yaptı. Belediye işi gönül işidir diyerek vatandaşların kendilerine gösterdiği büyük teveccüh içinde, “Bizim en büyük gücümüz hemşehrilerimizin bize güvenidir” vurgusunu da yapan Başkan Büyükakın, “Halkımızın bize verdiği bu emanetin hakkını vermek için tüm ekibimizle ve teşkilatlarımızla birlikte çok çalışıyoruz” dedi. Ziyaretler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.