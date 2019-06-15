25.Sünnet Şöleni

Gebze Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni’nin 25.si Gebze Kapalı spor Salonunda gerçekleşti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde gerçekleşen sünnet Şöleninde 450 çocuk delikanlılığa ilk adımlarını atmış oldu. Gebze Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen Sünnet Şölenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar çakmak, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Gebzeli katıldı. ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ Açılışta selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu gün burada bir anne, bir baba için en anlamlı günlerden birini yaşıyorlar. Çocuklar bizim geleceğimiz, canlarımız yarınlarımız. Bizler onların geleceği için varız. Onların geleceğini en iyi şekilde hazırlamak için varız. Değerli anneler özellikle çocukları yetiştirecek olan, yönlendirecek olan sizlersiniz. Sizlere Allah’ın emaneti olan çocuklar bizlere emanettir. Dolayısıyla onların en iyi yetişmesi ve gelişmesi için birlikte çaba göstereceğiz. EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞMELERİ İÇİN İMKANLAR HAZIRLAYACAĞIZ Biz inşallah bu dönemde “Gönül Belediyeciliği” hedefiyle çocuklarımıza en iyi şekilde spor aktiviteleri, bilgi faaliyetleri, kültürel faaliyetler ve değerler açısından en iyi şekilde yetişmeleri için gayret gösterecek ve imkanlar hazırlayacağız. Bunu da bu çocuklarımızın geleceği için memleketimizin geleceği için yapacağız. Bu gün bu çocuklarımızın sünnetlerini göreceğiz inşallah Allah anne ve babalarına yarın bu çocukların mürüvvetlerini, mutluluklarını görmeyi de nasip etsin” dedi. ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL PROGRAM VE İKRAMLAR Çocuklar için birçok gösterinin hazırlandığı Sünnet Şöleni’nde çocukların neşeleri görülmeye değerdi. Özellikle Karagöz ve Hacivat gösterilerini büyük ilgiyle izleyen çocuklara ikramlarda da bulunuldu. Sünnet Şöleni yemek ikramı ve Kur’an tilaveti ile son buldu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz program boyunca sünnet olan çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.