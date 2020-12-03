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263 Adet İdari Para Cezası

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 02.12.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde, 1289 iş yeri denetlenmiş olup 14363 şahıs sorgulanmıştır.

263 Adet İdari Para Cezası

03 Aralık 2020 Perşembe 10:37

Yapılan denetimlerde;
 Karantina ihlali yapan 16 şahsa,
 Maske takma kuralına uyulmadığı için 130 şahsa,
 Sosyal mesafe kuralına uymayan 8 şahsa,
 Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 42 şahsa,
 Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 59 şahsa,
 Tedbir levhası bulundurmayan 4 iş yerine,
 Belirtilen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 4 iş yerine olmak üzere toplam 263 adet idari para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan
Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde;
 Yolcu taşımacılığı yapan Belediye/Halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 1247 araç ve sürücüsü,
 Terminalde yolcu taşımacılığı yapan 75 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 1322 araç kontrol edilmiştir.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ






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