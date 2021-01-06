266 Adet İdari Para Cezası

. Yapılan denetimlerde;
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Karantina ihlali yapan 7 şahsa,
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Maske takma kuralına uyulmadığı için 96 şahsa,
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Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 27 şahsa,
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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 132 şahsa,
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İzin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 3 iş yerine,
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Sosyal mesafe kuralına uymayan 1 şahsa olmak üzere toplam 266 adet idari para cezası
uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 221 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde;
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Yolcu taşımacılığı yapan Belediye/Halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 1140 araç
ve sürücüsü,
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Terminalde yolcu taşımacılığı yapan 189 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 1329
araç kontrol edilmiştir.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ