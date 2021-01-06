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266 Adet İdari Para Cezası

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 05.01.2021 günü yapılan denetim ve kontrollerde, 1142 iş yeri denetlenmiş olup 20799 şahıs sorgulanmıştır

266 Adet İdari Para Cezası

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:10

                            

 

. Yapılan denetimlerde; 

  • Karantina ihlali yapan 7 şahsa, 

  • Maske takma kuralına uyulmadığı için 96 şahsa, 

  • Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 27 şahsa,  

  • Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 132 şahsa, 

  • İzin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 3 iş yerine,  

  • Sosyal mesafe kuralına uymayan 1 şahsa olmak üzere toplam 266 adet idari para cezası  

uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 221 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde; 

  • Yolcu taşımacılığı yapan Belediye/Halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 1140 araç  

ve sürücüsü, 

  • Terminalde yolcu taşımacılığı yapan 189 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 1329 

araç kontrol edilmiştir. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

                                                                     KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 




 

 

 

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