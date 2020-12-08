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266 Kişiye Para Cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 266 kişiye para cezası kesildi.

266 Kişiye Para Cezası

08 Aralık 2020 Salı 10:55

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün 1293 iş yeri denetlendi, 18 bin 408 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 18, maske takmayan 116, yasaklanan yerlerde sigara içen 34, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 90 ile tedbirlere uymayan 8 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı.

Öte yandan salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda 1585 araç denetlendi. 




AA
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