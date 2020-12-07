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269 adet İdari Para Cezası

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 06.12.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 874 iş yeri denetlenmiş olup 13464 şahıs sorgulanmıştır.

269 adet İdari Para Cezası

07 Aralık 2020 Pazartesi 14:56

Yapılan denetimlerde; 

Karantina ihlali yapan 9 şahsa, 

Maske takma kuralına uyulmadığı için 30 şahsa 

*Sosyal mesafe kuralına uymayan 4 şahsa 

Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 9 şahsa,  

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 212 şahsa, 

Belirtilen Saatler dışında faaliyet gösteren 5 işyerine olmak üzere, toplam 269 adet İdari para cezası uygulanmış olup, yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalanmıştır. 

Ayrıca, Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde; 

 Yolcu taşımacılığı yapan, Belediye/Halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 999 araç ve sürücüsü, 

 Terminalde yolcu taşımacılığı yapan 17 araç ve sürücüsü olmak üzere, toplam 1016 araç kontrol edilmiştir. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

                                                                KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ


 

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