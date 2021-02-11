269 Kişiye Para Cezası Verildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1198 iş yeri denetlendi, 19 bin 766 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat etmeyen 4, karantinaya uymayan 3, maske takmayan 85, yasaklanan yerlerde sigara içen 34, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 142 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyette bulunan 1 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 112 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 1416 araç kontrol edildi.





