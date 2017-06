27. Kent Bayramlaşması gerçekleştirildi

27. Geleneksel Kent Bayramlaşması Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın katılımıyla gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Kocaeli Kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği Kent Bayramlaşması büyük bir katılımla Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bayramlaşmada Bakan Işık ve bayramlaşmaya katılanlar Güzeloğlu ve Büyükakın'a veda etti.

YOĞUN KATILIM

Bu Ramazan Bayramı’nda 27’ncisi düzenlenen Kent Bayramlaşmasına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker ve Sami Çakır, Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, AKParti İl eski Başkanı Mahmut Civelek, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

ÜLKEMİZİN BİRLİK BERABERLİĞİ İHTİYACI VAR

Kent Bayramlaşmasının açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar şu ifadeleri kullandı: “Kentimizin ve ülkemizin böyle bir birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmayacağı buna cüret edenler dönüp bu ülkenin tarihine baksınlar. Biz Kocaelililer defalarca bunu haykırdık ve haykırmaya devam edeceğiz. Ülkenin bölünmez bütünlüğü mesajını vermeye devam edeceğiz.”

BÜYÜKAKIN: “KOCAELİ BENİM İÇİN BİR SEVDA”

Bilecik Valisi Doç. Dr. Tahir Büyükakın Kent Bayramlaşmasında, Kocaeli halkı ile vedalaştı. Kocaeli halkından helallik isteyen Büyükakın, “Kocaeli benim için bir sevda. Burada hizmet etmek her zaman benim için her zaman gurur vericiydi. Şüphesiz eksik ve kusurlarımız olmuştur. Bilmeden, istemeden kalbini kırdığım, çalışma yaparken üzdüğüm tüm Kocaeli hemşerilerimden helallik istiyorum. Biz buraya her zaman geleceğiz” dedi.

MİLLET OLARAK GÜCÜMÜZÜ KARDEŞLİĞİMİZDEN ALIYORUZ

Kent Bayramlaşmasına katılan tüm vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Karaosmanoğlu, ülkenin birlik ve beraberliğin bozulmaması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini kaydetti. Başkan Karaosmanoğlu konuşmasına şöyle devam etti: "27. defa kent bayramlaşması yapıyoruz. Kocaeli'ndeki bu güzel tablo, bu kardeşlik tablosu, Kocaeli'ye hep bereket olarak geliyor. Bayramlar sevinç, barış günleri. Millet olarak, kent olarak gücümüzü kardeşliğimizden, birliğimizden alıyoruz.”

KOCAELİ’NİN HER ERİNE GÖNÜL BORCUMUZ VAR

Kent bayramlaşmasında Büyükakın’ın ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu’da veda konuşması yaptı. Güzeloğlu, “İnsanı ile güzel olan Kocaeli’nde vali olarak değil, kardeşiniz olarak size hizmet etmeme izin verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada görev yapmanın mutluluğunu ömrümün sonuna kadar taşıyacağım. Burada çalışmak benim için çok özel ve güzel oldu. Bu bayramda son kez buluşuyor ve hamd ederek ayrılıyorum. Elbette eksiklerimiz, yanlışlıklarımız olmuştur. Ama bilin ki niyet önemlidir. Kocaeli’nin her erine gönül borcumuz var. 3,5 yılda bizi sevdikleri için, kucakladığı için teşekkür ediyorum. Bizden yana bir hakkımız varsa helal olsun. Sizden de hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Cuma gününden itibaren Diyarbakır’da görevimin başında olacağız” dedi.

BAYRAMLAR, ORTAK PAYDALARIN ORTAYA ÇIKTIĞI GÜNLERDİR

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutlayan Bakan Fikri Işık şunları söyledi: “Ülkenin birlik ve bütünlüğü için şehit olan güvenlik güçlerimize rahmet, gazilere ise acil şifalar diliyorum. Bölgemiz büyük bir at üst oluş yaşıyor. Terör artık bölgesel olmaktan çıktı ve küresel oldu. Terör ile mücadeledeki farkındalık arttı. Şu anda Türkiye birkaç terör örgütü ile mücadele eden tek ülke. İz kendi iç sorunlarımızı konuşarak çözdükçe diğer büyük güçler bizim önümüzde diz çökme devam edecek. Bayramlar ortak paydaların ortaya çıktığı günlerdir. Kocaeli bu noktada Türkiye’ye örnekler sunuyor. Şu anda siyasi partilerimizin il başkanları burada. Hemen hemen tüm siyasi görüşler Kocaeli kentlilik paydasında buluşmuş. Mevzubahis olan kentimiz ve ülkemiz olunca gerisi teferruattır fikrini Kocaeli’nde yerleştirdik. Elbette farklı düşüncelerimiz ve olaylara farklı bakış acılarımız olacak. Söz konusu ülkemizin çıkarları ise işte orada tüm farklılıkları bir kenara bırakıp kent ve ülke için mücadele ediyoruz. Bu noktada en iyi örnek Kocaeli’dir. Bu birliğe ve beraberliğe katkı sunan tüm hemşerilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Lirik ve beraberliğin olduğu yerde başarı oluyor.”

KOCAELİ GELENEĞİNİ BOZMADI

Bu bayramın bizim açımızdan buruk bir yanı var. 3 yıl Kocaeli’ne hizmet eden Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu’nun son bayramı. Diyarbakır’a gidecek. Diyarbakır çok önemli bir ilimiz. Gönlü ve bahtı açık olsun. Bir aşka sevincimiz ve burukluğumuz da Kocaeli’nde genel sekreterlik görevi yapan Tahir Büyükakın’ın bizim bu topraklarımızdaki ilk yerleşimimiz olan Bilecik’e atanması oldu. Görevi layığı ile yapacağına inanıyorum. Kocaeli ile irtibatını kesmeyeceğine eminim. Kocaeli geleneğini bozmadı. Burada başarılı hizmet eden genel sekreterler vali oluyor. İbrahim Karaosmanoğlu’nu da tebrik ediyorum. Üç genel sekreteri vali olarak atanan tek belediye başkanı.