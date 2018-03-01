28 Şubat Darbesi unutuldu mu?

Zaman hızlı gelip geçiyor, Daha dün diyeceğimiz 28 Şubat darbesinin üstünden tam 21 yıl geçmiş. 21 yıldan beri tartışılan 28 Şubat postmodern darbe süreci ile ilgili sürekli yazılar yazdım.

21 Yıldan beri Türkiye’de bir çok şey değişti. Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat ve alınan MGK kararlarından hiçbir eser kalmadı. O dönem “Muhtar bile seçilemez” denilen Sayın Erdoğan, 11 yıl Başbakanlık yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı seçildi. O gün Necmettin Erbakan’ı ve Milli Görüş hareketinin önünü kesmek için tezgahlanan 28 Şubat süreci sonucunda Milli Görüş hareketinden gelen AK Parti 16 yıldır iktidarda.

Her zaman vurguluyorum. 28 Şubat sürecinde en çok bölgemiz zarar gördü. Gebze’de bir çok haksızlık ve yolsuzluklar yapıldı. Bir çok insan haksız olarak ceza evine konup işkence yapıldı. Gebze bu konuda çok şey kaybetti. Ama ne yazık ki 28 Şubat’ın en büyük acılarını çeken Gebze’de, o acı dolu günler unutuldu. Ne 28 Şubat’ın yıl dönümünde o günleri anlatan programlar yapılıyor, ne de Ankara’da yürütülen 28 Şubat davasına müdahil olundu. Acı ama gerçek, 28 Şubat süreci sanki Gebze’de hiç yaşanılmamış, bir çok masum insan haksızca mağdur edilmemiş gibi bir hava var. Geçmişten ders ve ibret almayıp, o günleri unutursak yarın aynı acı olaylar başımıza tekrar gelebilir. Bu nedenle başta Gebze olmak üzere, Kocaeli’de 28 Şubat’a dair sempozyumlar, paneller düzenlenmeli, dönemin mağdurları yaşadıkları olayları anlatmalı. 28 Şubat’ın canlı şahitleriyle yapılacak söyleşi ve etkinlikler, Türkiye’nin yakın geçmişine ışık tutacaktır.

28 ŞUBAT DAVASI

28 Şubat’ın üzerinden 21 yıl geçse de, karanlık bir döneme damga vuran kişilerin ise yargı önünde hesap vermesi, Türkiye’nin yakın geçmişi ve siyasi tarihiyle hesaplaşması adına sevindirici. Ankara’da görülen 28 Şubat davasında failler yargı karşısında 28 Şubat’ın hesabını veriyor. Artık dava son aşamaya geldi. Kamuoyu vicdanı böyle acımasız bir süreci yöneten aktörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. 28 Şubat, belki 1960, 1980 darbeleri gibi değildi ama etkileri ve açtığı yaraları itibariyle büyük acılar yaşattı. Muhafakazar kesimi adeta silindir gibi ezip geçen, inançlı insanları irticacı gibi gösterip işlerinden, hürriyetlerinden, ailelerinden, inançlarını yaşamalarından men edilen bu insanların hesabı sorulmalıdır. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın ifadesiyle İsrail’in bir oyunu olan bu süreçte gizli kalan gerçeklerde ortaya çıkarılmalı.

Peki Ankara’da yürütülen 28 Şubat davası ne durumda? Artık karar aşamasına gelen davayı yakından takip ediyorum. 103 sanıklı davada Savcı mütaalasınjı açıklayarak araalrında Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak’ın da buılunduğu 60 kişiye müebbet istemişti. Gelin davayla ilgili son haberlere göz atalım:

MÜEBBET İSTENEN KİŞİLER

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 60 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Buna göre "Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Muhittin Erdal Şenel, Kenan Deniz, İlhan Kılıç, Yıldırım Türker, Çetin Saner, Kamuran Orhon, Vural Avar, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, İdris Koralp, Fevzi Türkeri, Çetin Dizdar, Hakkı Kılınç, Mustafa Bıyık, İbrahim Selman Yazıcı, Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu, Serdar Çelebi, Mustafa Babacan, Orhan Nalcioğlu, İsrafil Aydın, Cevat Temel Özkaynak, Ayhan Cansevgisi, Orhan Yöney, Ersin Yılmaz, Köksal Karabay, Hüsnü Dağ, Oğuz Kalelioğlu, İsmail Ruhsar Sürmer, Şevket Turan, Metin Yaşar Yükselen, Şükrü Sarıışık, Refik Zeytinci, Yücel Özsır, Altaç Atılan, Aydan Erol, Mustafa Hakan Bural, Yahya Kemal Yakışkan, Yahya Cem Özarslan, Ziya Batur, Bahaddin Çelik, Ruşen Bozkurt, Ünal Akbulut, Sezai Kürşat Ökte, Cengiz Çetinkaya, Ahmet Aka, Alican Türk, Osman Atilla Kurtay, Erkan Yaykır, Mehmet Aygüner, Erdal Ceylanoğlu, Ergin Celasin, İzzettin İyigün, Halil Kemal Gürüz, Sedat Arıtürk ve Erdoğan Öznal."

Sonuç olarak 28 Şubat darbe süreci gelecek yıllarda da tartışılmaya devam edecek. Biz, o günleri unutturmayacak, 28 Şubat’ın hesabının sorulması için yazı ve belgesellerimizle o günlere ışık tutmaya devam edeceğiz. Türkiye’de o günlerin yaşanmasını istemeyen bir Gazeteci olarak bu konuda üzerimize düşeni her zaman yapacağız.