28 Şubat Darbesinden 17 Ağustos Depremine Tarihin Canlı Şahidi

28 Şubat Darbesi`nden 17 Ağustos Depremine tarihin canlı şahidi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hukuk Baş Müşaviri Av. Necmi Özen Gebze Gazetesi

nin canlı yayının da Gebze gazetesi kurucusu ve devri alem belgesel tv orogram yönetmeni olarak sorularımızı cevaplandırdı 30 dakikalık kamera kaydından sonra Gebze Gazetesi canlı yayınına katılan Av. Necmi Özen ile 17 Ağustos depremi hakkında konuşup sergimizi gezdi