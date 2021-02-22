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28 Şubat Darbesinden 17 Ağustos Depremine Tarihin Canlı Şahidi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü paylaşımı ..

28 Şubat Darbesinden 17 Ağustos Depremine Tarihin Canlı Şahidi

22 Şubat 2021 Pazartesi 12:53

 28 Şubat Darbesi`nden 17 Ağustos Depremine tarihin canlı şahidi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hukuk Baş Müşaviri Av. Necmi Özen Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devrialem belgesel Programı www.devrialem.tv nin canlı yayının da Gebze gazetesi kurucusu ve devri alem belgesel tv orogram yönetmeni olarak sorularımızı cevaplandırdı 30 dakikalık kamera kaydından sonra Gebze Gazetesi canlı yayınına katılan Av. Necmi Özen ile 17 Ağustos depremi hakkında konuşup sergimizi gezdi
Başkan merhum Ahmet Pembegüllü dahil kendilerine yapılan işkenceleri anlattı.
Canlı yayın linki
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