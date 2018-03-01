28 Şubatı tiyatroyla anlattılar

Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında her yaştan seyirciye hitap eden konu ve konuklarla her ay yeni tiyatro gösterimlerini ilçe halkının beğenisine sunan Çayırova Belediyesi, bu ay “Karanlıkta Açan Çiçekler” isimli yetişkin drama oyununu tiyatro severlerle buluşturdu.

28 Şubat sürecinin ülke ve vatandaşlar üzerindeki etkisinin işlendiği, kimi zaman dram ağırlıklı kimi zaman ise o dönemdeki yaşanan olayların mizahi bir biçimde anlatıldığı "Karanlıkta Açan Çiçekler" tiyatro gösterimi konuklar tarafından büyük beğeniyle izlendi. Post-Modern darbe olarak da adlandırılan 28 Şubat döneminde uygulanan baskılar ve yaşanan zorlukların sahnelendiği “Karanlıkta Açan Çiçekler” oyun ile o dönem bir kez daha hatırlandı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı oyunda akademisyen Ahmet Bey ve ailesinin çevresinde gerçekleşen olayların kurgulandığı “Karanlıkta Açan Çiçekler” Çayırova’lı sanatseverlerden tam not aldı. Muhammed Aslan’ın yazıp Bayram Gündoğdu’nun yönettiği “Karanlıkta Açan Çiçekler” oyununu izleyen konuklar oyun sonunda oyuncuları dakikalarca alkışladı.