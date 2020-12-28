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28.12.2020-03.01.2021Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının, kurum amirlerinin katılımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimizin katkı ve destekleriyle 28.12.2020 – 03.01.2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlerde;

28.12.2020-03.01.2021Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu

05 Ocak 2021 Salı 12:34

  

T.C. 

KOCAELİ VALİLİĞİ 

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

                                                                                                                                    04.01.2021 

BASIN DUYURUSU 

  

  • Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 10.188 kişinin talebi karşılanmış, 

 

  • Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 13 kişiye idari, 2 kişiye ise adli işlem yapılmış, 

 

  • 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 8.656 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verilmiş, 

 

  • COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16.152 iş yeri, 11.430 kez denetlenmiş, 230 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapılmış, 

 

  • Güvenlik birimlerimizce yapılan denetimlerde 130.221 şahıs sorgulanmış, 584 aranan şahıs yakalanmış, 12.251 iş yeri kontrol edilmiş, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 86 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 548 kişiye idari işlem yapılmış, 

 

  • 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları üzerinden,  vatandaşlarımız tarafından yapılan 160 talep yerine getirilmiş, 

 

  • Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 68.055 araç kontrol edilirken,  100.344 şahıs sorgulanmıştır. 

 

  • İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 2 kişi zorunlu olarak, 38 kişi de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 40 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutulmaktadır. 

 

  • 2020/118 nolu Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında açıklanan, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 152 kişi hakkında idari işlem yapılmıştır. 

 

  • Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1.017 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır. 

Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta MASKE, MESAFE ve HİJYEN kurallarına harfiyen uyarak destek vermeleri en büyük beklentimizdir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 
                                                                                                            KOCAELİ VALİLİĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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