28.12.2020-03.01.2021Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu

T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
04.01.2021
BASIN DUYURUSU
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Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 10.188 kişinin talebi karşılanmış,
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Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 13 kişiye idari, 2 kişiye ise adli işlem yapılmış,
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65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 8.656 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verilmiş,
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COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16.152 iş yeri, 11.430 kez denetlenmiş, 230 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapılmış,
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Güvenlik birimlerimizce yapılan denetimlerde 130.221 şahıs sorgulanmış, 584 aranan şahıs yakalanmış, 12.251 iş yeri kontrol edilmiş, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 86 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 548 kişiye idari işlem yapılmış,
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112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları üzerinden, vatandaşlarımız tarafından yapılan 160 talep yerine getirilmiş,
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Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 68.055 araç kontrol edilirken, 100.344 şahıs sorgulanmıştır.
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İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 2 kişi zorunlu olarak, 38 kişi de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 40 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutulmaktadır.
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2020/118 nolu Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında açıklanan, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 152 kişi hakkında idari işlem yapılmıştır.
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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1.017 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır.
Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta MASKE, MESAFE ve HİJYEN kurallarına harfiyen uyarak destek vermeleri en büyük beklentimizdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ