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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip olan yüce milletimizin bayramını, özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi olan Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

28 Ekim 2019 Pazartesi 10:16

  Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığı ile vücut bulmuş büyük bir eserdir. Bu eser, sahip olduğu vizyonla daima ileriye bakan, özgüvenini sağlam tutan, heyecan ve şevkle mücadele eden bir milletin bugünkü nesillere en değerli armağanıdır.

            İstiklal Savaşının Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı “Kurtuluş ve İstiklal” ateşi ile başlayan Milli Mücadelemiz, Cumhuriyet’in ilanı ile nihai hedefine ulaşmış, böylece Türk Milleti’nin ve Devleti’nin varlığı bütün dünyada kabul görerek ebedileşmiştir. Irk, din, dil, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı sağlayan, güçlü ve modern bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerimizdir. Her alanda sahip olduğumuz kazanımları daha ileriye götürmek ve ülkemizi dünyada söz sahibi bir ülke konumuna getirmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “ En Büyük Eserim “ dediği Cumhuriyet ve onun temel prensipleri etrafında toplanarak, birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ve çalışma ile mümkün olacaktır.

            Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ülkemiz, kalkınma ve modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmış ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir.

       Cumhuriyetin sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde, Türkiye eğitimden sağlığa, sanayileşmeden alt yapıya, siyasetten ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir.

            Yarınların daha güçlü, daha huzurlu Türkiye’sini elbirliğiyle inşa edebilmek için bizlere düşen en önemli görev ise, daha çok çalışmak ve özellikle birlik ve beraberliğimizi  korumaktan geçmektedir.

            Bu duygu ve düşüncelerle; canlarını bu vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz tüm değerleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, değerli Kocaelili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.


     28.10.2019 PAZARTESİ  

    13.00 : ÇELENK SUNMA TÖRENİ   

YER : İZMİT KÜLTÜR TEPESİ ATATÜRK ANITI(Saat Kulesi Yanı)

 

      13.30  : BÜYÜK DAHİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SERGİSİ AÇILIŞ TÖRENİ  

YER                : İZMİT GAR BİNASI 

 

  15.44  : ŞEHİDİMİZ ULAŞTIRMA UZMAN ONBAŞI TAHSİN SARITOSUN CENAZE TÖRENİ

 

 YER  :  DARICA BAĞLARBAŞI MERKEZ CAMİİ

 

 

29.10.2019 SALI

10.00  : TEBRİKLERİN  KABULÜ TÖRENİ

YER  : VALİLİK KARAMÜRSEL ALP SALONU

  

10.30 : BAYRAM TÖRENİ

YER  : KOCAELİ VALİLİĞİ A KAPISI ÖNÜ (Perşembe Pazarı Yönü) 

 

19.00 : 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KABUL TÖRENİ

YER : TRYP BY WYNDHAM OTELİ / BAŞİSKELE

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