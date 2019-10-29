Kocaeli Valiliği, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile çelenk sunma töreni son buldu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 96. Yıl Dönümü Kutlamaları
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Önderliğinde Yazılan Kurtuluş Destanının Gururu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 96. Yıl Dönümü Kutlamaları, Atatürk Anıtına Çelenklerin Sunumu İle Başladı.
Kocaeli Valiliği, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile çelenk sunma töreni son buldu.