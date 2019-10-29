29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 96. Yıl Dönümü Kutlamaları

Çelenk sunma törenine; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Vali Yardımcıları Dursun Balaban, Suat Yıldız, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli Valiliği, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile çelenk sunma töreni son buldu.