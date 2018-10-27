29 Ekim Dolayısıyla Nail Çiler Açıklamada Bulundu

Bugün; Türk Milletinin olağanüstü bir mücadele örneği göstererek imkansız görülen zafere imza attığı ve bizlere hediye edilen en güzel miras olan “CUMHURİYET” in kuruluşunun 95. Yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla karşılıyoruz.

19 Mayıs 1919’da, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Samsun’a çıkışı ile başlayan Kurtuluş Mücadelemiz, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin kuruluşunun ardından, 29 Ekim 1923 tarihinde, Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlandırılmıştır.

Şartlar ne kadar ağır olursa olsun, hiçbir gücün milletimizin Vatan sevgisinin ve bağımsızlık mücadelesinin karşısında duramayacağının göstergesi olan zaferimizi korumak, yaşatmak bu uğurda daha çok çalışıp Cumhuriyet’ in ilkeleri ışığında yol almak hepimizin en önemli görevidir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.” sözleri bizlere önder olmuştur.

Cumhuriyet; barışın ve huzurun himayesinde büyüyen, demokrasinin yapıtaşıdır. Daima değerli mirasımızı korumanın bilincinde olarak; Cumhuriyet’ i bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyet’ imizin kuruluşunun 95. Yılını kutluyorum.