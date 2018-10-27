banner392
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Ekim Dolayısıyla Nail Çiler Açıklamada Bulundu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler açıklamada bulundu.

29 Ekim Dolayısıyla Nail Çiler Açıklamada Bulundu

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:05

Bugün; Türk Milletinin olağanüstü bir mücadele örneği göstererek imkansız görülen zafere imza attığı ve bizlere hediye edilen en güzel miras olan “CUMHURİYET” in kuruluşunun 95. Yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla karşılıyoruz.

          19 Mayıs 1919’da,  Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Samsun’a çıkışı ile başlayan Kurtuluş Mücadelemiz, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin kuruluşunun ardından, 29 Ekim 1923 tarihinde, Cumhuriyetimizin ilanıyla  taçlandırılmıştır.

Şartlar ne kadar ağır olursa olsun, hiçbir gücün milletimizin Vatan sevgisinin ve bağımsızlık mücadelesinin karşısında duramayacağının göstergesi olan zaferimizi korumak, yaşatmak bu uğurda daha çok çalışıp Cumhuriyet’ in ilkeleri ışığında yol almak hepimizin en önemli görevidir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.” sözleri bizlere önder olmuştur.

Cumhuriyet; barışın ve huzurun himayesinde büyüyen, demokrasinin yapıtaşıdır. Daima değerli mirasımızı korumanın bilincinde olarak; Cumhuriyet’ i bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyet’ imizin kuruluşunun 95. Yılını kutluyorum.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kaçak midye avcılarına ceza Kaçak midye avcılarına ceza
Karabacak'tan Ankara çıkarması Karabacak'tan Ankara çıkarması
Kocaeli’nin su ihtiyacı olmayacak Kocaeli’nin su ihtiyacı olmayacak
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması
Gebze'de trafik kazası:6 yaralı Gebze'de trafik kazası:6 yaralı
Şehir Tiyatroları Kasım’da dolu dolu Şehir Tiyatroları Kasım’da dolu dolu
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner346

banner149

banner378

Kaçak midye avcılarına ceza
Kaçak midye avlayan 7 kişiye para cezası kesildi.

Haberi Oku