GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2B sorunu çözülsün!

**Yılan hikayesine dönen Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallerinin 2B sorunu için Bölgedeki 13 STK, Muhtarlar ve kanaat önderleri istişare toplantısı düzenledi. Dernekler, vaat yerine somut çözüm istediklerini belirterek, konunun seçim malzemesi yapılmasından çekindiklerini söylediler.

2B sorunu çözülsün!

12 Şubat 2017 Pazar 15:54


 

Gebze Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleleri Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği, dün sabah Bölgedeki Dernekler, Sivil toplum kuruluşları ve Muhtarların katılımıyla toplantı düzenledi. 13 Dernek ve Mahalle Muhtarlarının yer aldığı toplantıda başta 2B olmak üzere Mahallelerde ki sorunlar ele alındı. Hürriyet ve Yavuz Selim Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Osman karaman yaptığı açıklama toplantının maçının birlik içerisinde olduklarını göstererek Mahallelere katkı sağlayacak istişareler olduğunu söyledi.

SEÇİM MALZEMESİ YAPILMASIN

Mahallelerin hak ettiği hizmetleri alamamasının en büyük nedeninin birlik ve beraberlik olmaması olduğunu ifade eden Karaman, “Seçimlerde bu bölge iktidara hep Yüzde 60’ın üzerinde destek verdi. Ama oy oranı Yüzde 35 olan mahalleler kadar hizmet alamıyor. Verdiğimiz bu oylar ile siyasiler bizi cezalandırıyor mu? Hürriyet ile Yavuz Selim mahallelerinin 2B ve Tapu konusunun seçim malzemesi yapılmasından korkuyoruz. Artık bu iki mahallenin seçim malzemesi yapılmasına izin vermeyerek topyekun bir tepki gösterip kesin çözüm için birleştirilmesini arzu ediyoruz.” dedi.

BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ

Artık vaat yerine çözüm istediklerini ileri süren Osman Karaman, buralara yapılması planlanan hizmetlerin ve her iki Mahallenin tapularının hakkını verilmesi konusunda birlikte hareket edilmesi halinde sorunun çözüleceğine inandıklarını söyledi. Toplantıya katılan diğer STK ve dernek temsilcileri 2B sorunun bir an evvel çözüme kavuşturtularak mahalle halkının rahat etmesi gerektiğini dile getirdiler. Selçuk Esmer GECAL

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
2B Sorunu çözülsün!
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ahmet Alemdar’ı kaybettik Ahmet Alemdar’ı kaybettik
TRT’ye tepki çığ gibi! TRT’ye tepki çığ gibi!
Kültür Bakanı Nabi Avcı’ya Dilovası mektubu! Kültür Bakanı Nabi Avcı’ya Dilovası mektubu!
Kontrolden çıkan araç duvara çarptı Kontrolden çıkan araç duvara çarptı
Beylikdağı’na çeyrek milyon ağaç Beylikdağı’na çeyrek milyon ağaç
CHP Atakan’ı unutmadı! CHP Atakan’ı unutmadı!
Yukarı Çık

Ahmet Alemdar’ı kaybettik
Darıca’nın ‘Ahmet abisi’ , ilçenin köklü ailelerinden olan, Darıca Bayramoğlu girişinde yer alan...

Haberi Oku