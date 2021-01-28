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3 aracın karıştığı trafik kazasında: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

3 aracın karıştığı trafik kazasında: 2 yaralı

28 Ocak 2021 Perşembe 23:17

İstanbul yönünde giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen  41 ACA 690 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Körfez Mahallesi'ndeki yol uygulamasında trafiğin yavaşlaması üzerine duran Hamdi E. idaresindeki 34 YB 280 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazaya araçların önündeki belediye otobüsü de karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile eşi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.




AA
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