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3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli kardeşlerimiz için farkındalık oluşturan özel bir gündür.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

02 Aralık 2021 Perşembe 13:06


Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur. Engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir.


Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına varana dek, her alanda önemli başarılara imza atan engellilerin verdikleri mücadeleler gerçekten takdire şayandır. Bizler sadece onların engellerini bir nebze de olsa unutturmak, onların hayat standartlarını yükseltmek için çalışmaya devam ediyoruz.


Bu kapsamda pozitif ayrımcılık olarak nitelendirilebilecek bir yaklaşımla anayasamıza ve yasalarımıza girmiş; evde bakım ücreti, çalışamayacak durumda bulunan veya iş bulamayan engelli vatandaşlarımıza bağlanan aylıkların dikkate değer bir düzeye yükseltilmesi sağlanmıştır. Kocaeli'nde de engelli vatandaşlara yönelik hayatlarını kolaylaştıracak sunulan hizmetler dışında, nakdi yardımlar devam etmektedir. 


Toplumumuzda engellilik kavramına olan duyarlılığın yükseltilmesi amacıyla düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyor, tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi sunuyorum.





Seddar YAVUZ

Kocaeli Valisi                                                                               


 










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