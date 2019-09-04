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3 Arkadaş Gebzede Defnedildi

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde alev alan kamyonda hayatını kaybeden 3 kişi Gebze’de düzenlenen törenle toprağa verildi.

3 Arkadaş Gebzede Defnedildi

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:00

 Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan inşaat malzemesi yüklü kamyon, 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak alev aldı. Kazada, kamyonda bulunan ve yanarak hayatını kaybeden araç sürücüsü Birol Özdemir ile yanında bulunan Niyazi Çakır ve Necati Akbaş'ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kocaeli’nin Gebze ilçesine getirildi. Sürücü Birol Özdemir ile yanında bulunan Niyazi Çakır ve Necati Akbaş için Gebze İlyasbey Cami’nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Milli Savunma eski Bakanı Fikri Işık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birol Özdemir (38) Niyazi Çakır (34) ve Necati Akbaş (42) burada kılınan cenaze namazının ardından Gebze Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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