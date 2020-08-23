banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

3 bin 341 sokak hayvanı tedavi edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geçici hayvan bakımevlerinde, yaralı sokak hayvanları tedavi ediliyor. Bu yıl Temmuz ayı itibariyle 3 bin 341 sokak hayvanı tedavi edildi.

3 bin 341 sokak hayvanı tedavi edildi

23 Ağustos 2020 Pazar 08:58

Çeşitli nedenlerden dolayı sokaklarda yaralanan hayvanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce tedavi ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ya da ilçe belediye ekiplerince alınan yaralı hayvanlar Kandıra yolu üzerinde hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gebze’de bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getiriliyor.Bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerine getirilen yaralı hayvanların sağlık kontrolleri uzman veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Trafik kazaları, tümör enfeksiyonları, çeşitli deri enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları, çeşitli doku ve organ kayıpları, metabolik hastalıklar, viral hastalıklar gibi sebeplerden dolayı getirilen sokak hayvanları ilk önce triaj odasına alınarak ön muayenesi yapılıyor. Veteriner hekimler, ön muayenenin ardından hayvanın sağlık durumu ile ilgili olarak teşhis ve tedavi ünitelerine sevk ediyor.

 

3 BİN 341 HAYVANA MÜDAHALE

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezleri 7 gün 24 saat görev yapıyor. Sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen hizmette bu yıl Temmuz ayı itibariyle 3 bin 341 sokak hayvanı tedavi edildi. Tedavi edilen hayvanların bir kısmı sahiplendirilirken, bir kısmı da 5199 sayılı kanun gereği tekrardan alındıkları sokaklara küpeli olarak bırakılıyor. Vatandaşların yaralı bir hayvan ya da köpek sahiplendirilmesi ile ilgili 153 numaralı çağrı merkezini araması gerekiyorSokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde tedavilerin yanı sıra kısırlaştırma, küpeleme, işaretleme ve hayvan kayıt işlemleri, kuduz aşısı, karma aşı, iç-dış parazit uygulamaları gibi işlemler de yapılıyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Giresun, Sel Felaketi İle Kan Ağlıyor Giresun, Sel Felaketi İle Kan Ağlıyor
Zarar gören yerler temizleniyor Zarar gören yerler temizleniyor
Turan Ailesinin acı günü Turan Ailesinin acı günü
Erdoğan, kurtarma çalışmalarını takip ediyor Erdoğan, kurtarma çalışmalarını takip ediyor
Giresun'da sel felaketi, 3 ölü Giresun'da sel felaketi, 3 ölü
Giresun'da sağanak nedeniyle dereler taştı Giresun'da sağanak nedeniyle dereler taştı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Giresun, Sel Felaketi İle Kan Ağlıyor
Yağmur ve sel felaketi gerçeği ile bir kez daha yüz yüze geldik. Allah beterinden korusun. Giresun sel felaketine...

Haberi Oku