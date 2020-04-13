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3 bin gıda paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi ulaştırıyor

3 bin gıda paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

13 Nisan 2020 Pazartesi 13:13

Koronavirüs salgını nedeni ile il genelinde yoğun bir çalışma sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan dezenfekte uygulamalarına devam ederken bir yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımını sürdürüyor. Virüs salgınının ilk başladığı zaman diliminde ihtiyaç sahibi vatandaşları mağdur etmeyeceklerini belirten Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile gıda ve hijyen paketlerinin dağıtılmasına devam ediliyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde bugün de 3 bin gıda paketi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

 

PAKETLER İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN YOLA ÇIKTI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıkacak olan gıda kolilerini Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezi’nde araçlara yükledi. Kocaeli geneline dağıtıma çıkan gıda kolileri ihtiyaç sahibi vatandaşlara iletilecek. Sadece bugün il genelinde 3 bin ihtiyaç sahibine gıda paketi verilecek.




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