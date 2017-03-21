3 çocuk annesi intihar etti

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen evli 3 çocuk annesi kadın kendini, mutfakta bulunan doğalgaz borusuna asarak intihar etti

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Gebze Osman yılmaz Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan S K akşam saatlerinde evde yalnız başınayken kendini mutfakta bulunan doğalgaz borusuna astı. Eşi S. K.'ı, akşam eve gelince asılı olarak bulan kocası E. K. durumu hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri S.K.'Ya yapmış oldukları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kadın otopsi işlemleri yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: BÜYÜK KOCAELİ GAZETESİ