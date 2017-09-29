3 Dakikada Tez Anlattılar

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Türkiye’deki 15 farklı üniversiteden 26 doktora öğrencisinin katıldığı 3 Dakikada Doktora Tezi Yarışması GTÜ Elektronik Mühendisliği Amfi Salonunda yapıldı. Tez yarışmasına GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, GTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Babür Özçelik ve Prof. Dr. Hasan Aslan, GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdurrahman Akyol, GTÜ Öğretim Üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yarışmanın jüri üyeliğini ise Eğitim Programları Yapımcı ve Sunucusu Ece Karaboncuk, NTV Eğitim Programları Sunucusu ve Yapımcısı Sadık Gültekin ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım yaptı.

BİLİMSEL BİLGİ GÜNDELİK YAŞANTIDA

Yarışmada selamlama konuşması yapan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün yarışma hakkında, "Öğrencilerimiz, doktora tezlerinde kullandıkları araştırma yöntemlerini, ulaştıkları sonuçları ve bilimsel alana katkılarını ilgili konuda uzman olmayan kişilere, 3 dakika içerisinde herhangi bir ses veya video materyali kullanmadan, yine herhangi bir yardım almadan anlatacaklar. Farklı branşlarda çalışan insanlara bir konuyu 3 dakika içerisinde anlatmanın kanaatimce en önemli getirisi bilimsel bilginin gündelik yaşantıya girebilmesidir. İnsanların kendi aralarında herhangi bir konuyu tartışabilmesi gibi bilgi birikimlerini de aktarması, toplumun gelişimi açısından oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı. Görgün ilklerin üniversitesi olan GTÜ' nün 4. kuşak üniversite misyonunu belirterek, "Bu anlamda bir bilim yuvası olan Gebze Teknik Üniversitesi'nin, uluslararası nano kanser etkinliklerinde ilk defa Türkiye'yi temsil etmesi, ilk defa cam sanayi alanında yüksek lisans bölümü açması, ilk defa minyatür motor üretmesi ve ilk defa ülkemizi Silikon Vadisi'nde temsil eden yapıda yer alması gibi ülkemizde ilk defa '3 Dakikada Doktora Tezi Yarışması'nı hayata geçirmesi de dördüncü kuşak üniversite misyonuna sadık kaldığının göstergesidir." şeklinde konuştu.

BİRİNCİ GTÜ’DEN

Rektör Görgün’ün konuşmasının ardından öğrenciler doktora tezlerini 3 dakikada konunun uzmanı olmayan jüri üyelerine anlatmak için zamanla yarıştı. 3 Dakikada Doktora Tezi Yarışması'nda Yakın Kızılötesi Absorpsiyonlu Özgün Ftalosiyanın Moleküllerinin Kombine Fotodinamik Terapi Ve Fototermal Terapi Etkileri konulu tezini en sade şekliyle açıklayan Gebze Teknik Üniversitesi Doktora Öğrencisi Eda Gazel Pehlivan birinci, Antisosyal Kişilik Bozukluğunda SLC6A4 Gen Ekspresyonunun Ve Gen Metilasyonu Seviyelerinin Araştırılması konulu tezi ile Irmak Şah ikinci, Sialidaz Neu3'ün Tay-Sachs Hastalığı Fare Modelindeki Biyolojik Rolünün Anlaşılması konulu tezi ile Seçil Akyıldız Demir de üçüncü oldu.