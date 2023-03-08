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3 İlçe Belediyesi Deprem Bölgesinde İftar Çadırı Kuracak

Körfez Belediye Şener Söğüt, "Yaklaşan Ramazan-ı Şerif’te iftarlarımızı afet bölgesinde yürütme kararı aldık. Darıca ve Dilovası Belediyelerimizle de görüştük, 3 belediye olarak orada bir iftar çadırı kuracağız" dedi.

3 İlçe Belediyesi Deprem Bölgesinde İftar Çadırı Kuracak

08 Mart 2023 Çarşamba 12:30

                              
  Körfez Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı, Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin tek tek değerlendirildiği toplantıda, afet bölgesine yapılan ve yapılacak yardımlar görüşüldü.  
 Depremin ilk anından itibaren afet bölgesinde yaraları sarmak için mücadele ettiklerini söyleyen Başkan Söğüt, "Ülkemiz, hepimizi derinden üzen bir depremle sarsıldı. 45 bini aşkın vatandaşımızı kaybettik. Hepsine Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum. Yurdumuzun her köşesinden olduğu gibi Körfez ilçemizden de gerek arama kurtarma faaliyetlerinde, gerekse gıda, giyim, yakacak gibi temel ihtiyaçları karşılayacak yardımları afet bölgemize ulaştırdık. Biz hakikaten dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu gösteren büyük bir milletiz" dedi. 
  
  "Dulkadiroğlu'na 105 konteyner kurulacak" 
 Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde oluşturulan yardım toplama merkezine gelen yardımları, lojistik destek sağlayarak deprem bölgesine gönderdiklerini ifade eden Şener Söğüt, "Bunun yanı sıra, belediyemizden 100 kişilik ekiple ve 30 araçla aklınıza gelebilecek her türlü faaliyette, çalışmalarda destek sağladık. Körfez olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Şuan 30’a yakın arkadaşımız hala bölgede. Dulkadiroğlu Belediyesi ve AFAD ile birlikte vatandaşlara yardımların ulaştırılması adına lojistik destek veriyoruz. Darıca ve Dilovası belediyelerimizle, 145 koneynerlik bir çalışmamız var bölgede. 30 tanesi dükkan şeklinde olacak. Bu çalışma, depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde olacak. Orada bir Kocaeli çarşısı olarak konteynerleri kuracağız. Çalışmayı, Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz ile birlikte yürütüyoruz. Kalan 105 adet konteyner ise konut amaçlı Dulkadiroğlu ilçesine kurulacak. 2 hafta sonra inşallah ilk partiyi bölgeye ulaştıracağız. Yaklaşan Ramazan-ı Şerif’te iftarlarımızı afet bölgesinde yürütme kararı aldık. Darıca ve Dilovası Belediyelerimizle de görüştük, 3 belediye olarak orada bir iftar çadırı kuracağız. Vatandaşlarımızın iftar ve sahurunun karşılanması anlamında bizde ilçe olarak destek verelim. Bundan sonraki çalışmalarımız bu doğrultuda devam edecek" diye konuştu. 
 Körfez Belediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyesi’nin kardeş olunması ile depremden etkilenen bölgedeki belediyelere ve vatandaşlara destek olmak amacıyla yardım yapılması maddeleri oy birliği ile kabul edildi. 





                                       


İHA
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