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3 İLÇE İÇİNDE DARICA’DA VAR

Büyükşehir ile 3 ilçe belediyesi altyapı protokolü imzaladı

3 İLÇE İÇİNDE DARICA'DA VAR

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:56

 Büyükşehir, Derince, Körfez ve Darıca Belediyesi arasında altyapı protokolü imzalandı. Protokol, alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında üstyapının ortak bir şekilde yapılmasını kapsıyor.

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(İSU), Derince, Körfez ve Darıca Belediyesi arasında altyapı protokolü imzalandı. Yapılan bu protokolle birlikte 3 ilçenin ‘İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu yapım işleri’ İSU tarafından ihaleli olarak yapılacak. İSU bu 3 ilçe için de bir ilki gerçekleştirecek ve ihale kapsamında alt yapısını tamamladığı yerlerin üst yapısını da kendisi yapacak.

 

BELEDİYE BAŞKANLARI VE BÜROKRATLAR KATILDI

Yapılan altyapı protokol programı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, İSU Genel Müdür Yardımcısı Necati Çalık, Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullatif Özkan, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala ve Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya katıldı.

 

3 İLÇEDE ALTYAPIDAN SONRA ÜST YAPIYI DA İSU YAPACAK

İmzalanan altyapı protokolü kapsamında ilçe belediyeleri sınırları içinde İSU tarafından ihaleli olarak Derince Belediyesi, Körfez Belediyesi ve Darıca ilçelerinde yapılacak. ‘İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu yapım işleri’ kazı yapılacak tüm yolların üst yapı kaplamaları yine İSU tarafından eski haline getirilecek. İmzalanan protokol sonunda kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Belediye başkanlarımız ve bürokratlarımızla birlikte altyapı protokolünü imzaladık. Derincemiz başta olmak üzere Körfez ve Darıca ilçelerimizi kapsayan protokolümüz hayırlı olsun” dedi.

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DaricaAlt YapıProtokolKörfezDerince
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