3 Mahalleyi Sokak Sokak Gezdi

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, seçime sayılı günler kala Gebze'nin mahallelerini karış karış geziyor. Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında Mustafa Paşa, Osman Yılmaz ve Köşklü Çeşme mahallelerinde sokak sokak yürüyerek vatandaşlarla buluşan Büyükgöz, vatandaşların istek ve önerilerini de dinledi. İlçe Başkanı İrfan Ayar, meclis üyesi adayları ve partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşen sokak yürüyüşü sırasında vatandaşlar cam ve balkonlara çıkarak alkışlarla Büyükgöz'e destek verdi.



31 MART AKŞAMI ZAFER BİZİMLE İNŞALLAH

33 yıllık belediyecilik tecrübesini hizmete yansıtarak Gebze'ye vefa borcunu ödemek istediğini belirten Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Gebze'yi seviyorum. 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkan yardımcısı olarak hizmet ettiğim Gebze'me şimdi Belediye Başkanı olarak hizmet edeceğiz. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Gebzeli hemşerilerimiz sağduyusu ile tercihini hizmet siyasetinden yana kullanacak ve zafer yine bizimle olacak inşallah. Bizler verdiğimiz her sözü yerine getirerek, bize oy veren Gebzeli hemşerilerimizin yüzünü yere düşürmeyeceğiz. Gebze'yi ülkemizin 2023 vizyonunda örnek kent haline getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız" ifadelerini kullandı.