banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

3 milyon gence iş kapısı

Hükümet; istihdam odaklı, gelir seviyesini ve refahı artıran politikalara ağırlık verirken, 3 milyon gence iş kapısı açmak için önemli bir adım daha attı.

3 milyon gence iş kapısı

29 Haziran 2017 Perşembe 12:29

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam ve kariyer çalışma grupları ile gençlere kişisel gelişimden iş hayatına atılma sürecine, deneyim kazanmadan kariyer planlamasına kadar birçok başlıkta eğitim veriyor.

 

HARÇLIK DEVLETTEN

Gençlik merkezlerinde belediyeler ve İŞKUR'un ortaklaşa yürüttüğü mesleki eğitim projeleri kapsamında farklı branşlarda meslek kursları açılıyor. Kurs sonunda sertifika alan kursiyerlere, hem cep harçlığı veriliyor hem de meslek sigortaları yaptırılıyor. Grafik tasarımdan bilgisayarlı muhasebe kurslarına kadar her alanda eğitim veriliyor. (Takvim)

 

İSTİHDAM TAKVİMİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Bin 300 sözleşmeli alacak. Son başvuru bugün.

Ege Üniversitesi: 32 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru bugün.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 48 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru bugün.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 14 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi: 4 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Adıyaman Üniversitesi: 9 akademik personel alacak. Son başvuru yarın.

Ordu Üniversitesi: 14 akademik personel alacak. Son başvuru yarın.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Borsa güne rekorla başladı Borsa güne rekorla başladı
Yeni valimiz bugün geliyor Yeni valimiz bugün geliyor
Vali Güzeloğlu Kocaeli’ye veda etti Vali Güzeloğlu Kocaeli’ye veda etti
FINDIK ÜRETİCİSİ BİLİNÇLENİYOR FINDIK ÜRETİCİSİ BİLİNÇLENİYOR
Vergi dairelerinde 'yapılandırma' mesaisi Vergi dairelerinde 'yapılandırma' mesaisi
Haydi! Tüm çocuklar fuara Haydi! Tüm çocuklar fuara
Yukarı Çık

banner149

Borsa güne rekorla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan...

Haberi Oku