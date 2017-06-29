Hükümet; istihdam odaklı, gelir seviyesini ve refahı artıran politikalara ağırlık verirken, 3 milyon gence iş kapısı açmak için önemli bir adım daha attı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam ve kariyer çalışma grupları ile gençlere kişisel gelişimden iş hayatına atılma sürecine, deneyim kazanmadan kariyer planlamasına kadar birçok başlıkta eğitim veriyor.

HARÇLIK DEVLETTEN

Gençlik merkezlerinde belediyeler ve İŞKUR'un ortaklaşa yürüttüğü mesleki eğitim projeleri kapsamında farklı branşlarda meslek kursları açılıyor. Kurs sonunda sertifika alan kursiyerlere, hem cep harçlığı veriliyor hem de meslek sigortaları yaptırılıyor. Grafik tasarımdan bilgisayarlı muhasebe kurslarına kadar her alanda eğitim veriliyor. (Takvim)

İSTİHDAM TAKVİMİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Bin 300 sözleşmeli alacak. Son başvuru bugün.

Ege Üniversitesi: 32 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru bugün.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 48 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru bugün.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 14 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi: 4 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Adıyaman Üniversitesi: 9 akademik personel alacak. Son başvuru yarın.

Ordu Üniversitesi: 14 akademik personel alacak. Son başvuru yarın.