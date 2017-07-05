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3. Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'ne doğru

Kocaeli'nin doğasıyla ünlü Kartepe ilçesinde kültürel değerlerin yaşatılması amacıyla 8-9 Temmuz'da 3. Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali düzenlenecek.

3. Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'ne doğru

05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:55

 - Kocaeli'nin doğasıyla ünlü Kartepe ilçesinde kültürel değerlerin yaşatılması amacıyla 8-9 Temmuz'da düzenlenecek festivale, Makedonya, Bosna Hersek ve Sırbistan'dan da sanatçılar katılacak
- Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez:
- "Festivalle geçmişten günümüze ulaşmış veya unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, kültür varlıkları, şarkılarımız, danslarımız, oyunlarımız ve damak tatlarımızı ortaya çıkartmayı ve bunları kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz"

(AA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, düzenlediği basın toplantısında, Kartepe SEKA Kamp Alanı’nda pek çok aktivite yanında kültürel değerlere sahip çıkılması adına gerçekleştirilecek festivale tüm vatandaşları davet etti.

Zengin ve renkli görüntüler eşliğinde yerli ve yabancı konukların katılımıyla geleneksel hale gelen festivalin, tüm hazırlıklarını tamamlandığını kaydeden Üzülmez, "Festivalle geçmişten günümüze ulaşmış veya unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, kültür varlıkları, şarkılarımız, danslarımız, oyunlarımız ve damak tatlarımızı ortaya çıkartmayı ve bunları kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Festival SEKA Kamp Alanı'nda saat 12.00’de başlayacak. Gelin hep beraber değerlerimize sahip çıkalım." diye konuştu.

Üzülmez, Kartepe’nin eşsiz doğa güzelliklerine hakim noktalarından birinde Sapanca Gölü kıyısında gerçekleştirilecek festivalde, 100 adet farklı el sanatlarını tanıtan çadırlar kurulacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu çadırlarda ebru, minyatür, hat, ahşap oyma, kırk yama, minyatür, seramik, güzel yazı yazma, geleneksel Türk okçuluğu, geleneksel Türk dövüş sporu matrak, geleneksel Osmanlı Zeka Oyunu Mangala, kağıt işlemeciliği, mesir macunu, halk ozanları ve Hacivat-Karagöz oyunları gibi birçok değer festivalde gün yüzüne çıkartılacak."

Festival kapsamında Makedonya, Bosna Hersek ve Sırbistan’dan gelecek sanatçıların da kendi kültürlerini ve halk oyunlarını tanıtacaklarını aktaran Üzülmez, kurulacak  ücretsiz çadırlarda ev hanımları ve zanaatkarlara da ürettikleri ürünleri sergileme ve satış yapma olanakları sağlanacağını söyledi.

Ayrıca "Hanım Eller Yarışıyor" adlı yemek yarışması düzenleneceği bildiren Üzülmez, sanatçı Hülya Polat'ın da sevilen şarkılarını seslendireceğini sözlerine ekledi. 

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