"30 Ağustos günü dünyaya bir mesajdır"

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 98. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Başkan Büyükakın bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Büyükakın mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Türk milletine bu zaferi armağan eden kahraman ordumuzun tüm şehit ve gazilerini rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyoruz. Gerek Kurtuluş Savaşı’mızda, gerekse de şanlı tarihimizdeki diğer muharebelerde ve terörle mücadelede kaybettiğimiz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını şükranla anıyor, tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Tarih boyunca vatanımızda gözü olan hainler, bugün olduğu gibi dün de ülkemiz üzerinde hesaplar yapmış ve yurdumuzu istilaya kalkışmışlardır. Kahraman ordumuz ve millî birliğimiz sayesinde Rabbim, rengini şehitlerimizin al kanından almış olan bayrağımızın göklerden inmesine fırsat vermemiştir.

30 Ağustos günü şanlı bir zafer olmakla birlikte, aynı zamanda Mehmetlerimizin, Erzurumlu Kara Fatmalarımızın, Halide Onbaşılarımızın, Şerife Bacılarımızın, Yahya Kaptanlarımızın kısacası kadınıyla erkeğiyle aziz milletimizin yazdığı bir destan ve dünyaya açık bir mesajıdır. 30 Ağustos düşmana karşı direnerek vatanını ve namusunu kaybetmemek için son evladını dahi cepheye gönderen anaların zaferi, bizlere armağanıdır.

Birlik ve beraberliğimizi koruyarak çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkacağımıza olan inancımla bir kez daha, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."