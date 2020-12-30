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Bugün 30 Aralık 2020 Yılın son günleri.

Yeni bir yıla girerken canlı makale ile karşınızdayım.

Çin`in Wuhan kentinde başlayan korona virüs (COVİD-19) tüm dünyayı etkisi altına aldı.İnsanları evlere kapattırdı.Maske, mesafe, temizlik kurallarını hayatımızın bir parçası yaptı.Koca 1 sene bu salgını kontrol etmek ve hayatımıza adapte etmeye çalışmakla geçti...Salgının yanı sıra dünyada birçok felaketler boy gösterdi.Ülkemizde büyük İzmir depremi oldu.Birçok insanımız vefat etti.

Dahası sel felaketleri ve yangınlarda oldu.