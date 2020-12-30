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30 Aralık 2020 Yılın Son Günleri

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman 2020 yılının son günlerinde yılın değerlendirmesini facebookta canlı yayın olarak yaptı..Canlı yayının linkini aşağıya ekledik.

30 Aralık 2020 Yılın Son Günleri

30 Aralık 2020 Çarşamba 11:44


https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1884576818363583

Bugün 30 Aralık 2020 Yılın son günleri.
Yeni bir yıla girerken canlı makale ile karşınızdayım.
 Çin`in Wuhan kentinde başlayan korona virüs (COVİD-19) tüm dünyayı etkisi altına aldı.İnsanları evlere kapattırdı.Maske, mesafe, temizlik kurallarını hayatımızın bir parçası yaptı.Koca 1 sene bu salgını kontrol etmek ve hayatımıza adapte etmeye çalışmakla geçti...Salgının yanı sıra dünyada birçok felaketler boy gösterdi.Ülkemizde büyük İzmir depremi oldu.Birçok insanımız vefat etti.Dahası sel felaketleri ve yangınlarda oldu.Son zamanlarda gündemde olan su sıkıntısı, hayatımızda su kullanımında daha dikkatli olmamızı öğretti..Yeni yıldan beklentimiz,  herkesin umut ettiği  tek şey sağlıklı olmak ve maskeden kurtulmak.Gebze gazetesi olarak herkese sağlıklı mutlu yıllar dileriz..
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