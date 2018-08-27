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30 Bin TL’lik Ziynet Eşyasını Sahibine Teslim Etti

Kocaeli’nde bir güvenlik görevlisi, çalıştığı doğal yaşam parkındaki ağaçlık alanda bulduğu binlerce liralık altını sahibine teslim etti.

30 Bin TL'lik Ziynet Eşyasını Sahibine Teslim Etti

27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:26

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Altın fiyatlarının zirvede olduğu bugünlerde, bir güvenlik görevlisi eşine ender rastlanır bir davranışta bulundu. Kocaeli’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Doğal Yaşam Park’ında güvenlik görevlisi olarak çalışan Recep Çetin, ağaçlık alanda siyah renkli bir çanta buldu. Güvenlik gerekçesiyle çantanın içerisini kontrol eden Çetin, çantanın içerisinde ziynet eşyaları olduğunu fark etti. Çetin, çantayı alarak amirlerine teslim etti.

 

ÇANTA SAHİBİNE ULAŞILDI

Yetkililer teslim aldıkları çantanın içerisini inceledi. Çanta içerisinde yapılan incelemede, çantanın Zeynep Songül Ulusoy adlı bir bayana ait olduğu tespit edildi. Yetkililer Ulusoy’a ulaşarak çantayı bulduklarını bildirdiler. Çantayı almak için Doğal Parkına eşiyle gelen Ulusoy, çanta içerisinde 30 bin TL değerinde altın olduğunu belirtti.     

 

BÜYÜKŞEHİR YETKİLİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİLER

Doğal Yaşam Park’ındaki idari ofise gelen Ulusoy ve eşi, içerisinde 30 bin TL değerinde altın bulunan siyah çantayı Teslim Tesellüm tutanağıyla birlikte teslim aldı. Ulusoy ve eşi bu örnek davranıştan dolayı Recep Çetin ve yetkililere teşekkür etti.

 

“GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM”

Doğal Yaşam Parkında gezen vatandaşların bazen eşyalarını unuttuklarını belirten Güvenlik Görevlisi Recep Çetin “Sorumlu olduğum alanda kontrol görevimi yaparken ağaçlık alan içerisinde siyah bir çanta olduğunu fark ettim. Güvenlik amaçlı çantanın içerisini açarak hızlı bir şekilde kontrol de bulundum. Daha sonra durumu hızlı bir şekilde amirlerime bildirdim. Amirlerim çantanın içerisindeki kimlik bilgilerinde sahibi olan bayana ulaşıldı. Bayana çantasını teslim ettik. Ben üzerime düşen görevimi yerine getirdim” şeklinde konuştu.
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