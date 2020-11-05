30 Yıllık Tapu Hayali Gerçek Oldu

Hürriyet sakinine tapusu Başkan Büyükgöz’den
30 yıllık hayali gerçek olan Hürriyet Mahallesi sakinlerinden Havva Aydın isimli vatandaş tapusunu
Başkan Büyükgöz’den aldı. 2062 sokak sakini Aydın, “30 yıllık hasret sona erdi. Başkanımıza teşekkür
ederim. Allah razı olsun” dedi
Hürriyet Mahallesi sakini Havva Aydın’dan, Başkan Büyükgöz’e ‘tapu’ teşekkürü. Hürriyet Mahallesi
sakinlerinden Havva aydın’ın 30 yıllık tapu hayalini Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gerçekleştirdi.
Mahallelerde yapılan imar uygulamalarıyla tapu sorununu Gebze gündeminden çıkarmak için adımlar
atan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hürriyet Mahallesi 2062 sokak sakini Havva Aydın’a tapusunu
takdim etti. Başkan Büyükgöz’ü makamında Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Aslan ile birlikte
ziyaret eden Havva Aydın, “30 yıllık hasret sona erdi. Başkanımıza teşekkür ederim. Allah razı olsun”
ifadeleriyle kendisine teşekkür etti. Hak sahibi Aydın’ı kutlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur
Büyükgöz de, “Rabbim sağlık sıhhat içerisinde uzan yıllar boyunca yuvanızda oturmayı nasip etsin
inşallah” dedi.