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300 Adet İdari Para Cezası

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 11.02.2021 günü yapılan denetim ve kontrollerde, 1143 iş yeri denetlenmiş olup 19776 şahıs sorgulanmıştır.

300 Adet İdari Para Cezası

12 Şubat 2021 Cuma 09:50

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BASIN DUYURUSU             

                              12 Şubat 2021 

 

Yapılan denetimlerde; 

  • Koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 iş yerine, 

  • Sosyal mesafe kuralına uymayan 33 şahsa,  

  • Karantina tedbirine uymayan 3 şahsa, 

  • Maske takma kuralına uyulmadığı için 81 şahsa, 

  • Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 27 şahsa,  

  • Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 155 şahsa olmak üzere toplam 300 adet idari para  

cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 111 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde; 

  • Yolcu taşımacılığı yapan Belediye/Halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 1019 araç 

ve sürücüsü, 

  • Terminalde yolcu taşımacılığı yapan 184 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 1203  

araç kontrol edilmiştir. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

                                                                     KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 





 

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