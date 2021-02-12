300 Adet İdari Para Cezası

BASIN DUYURUSU
12 Şubat 2021
Yapılan denetimlerde;
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Koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 iş yerine,
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Sosyal mesafe kuralına uymayan 33 şahsa,
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Karantina tedbirine uymayan 3 şahsa,
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Maske takma kuralına uyulmadığı için 81 şahsa,
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Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 27 şahsa,
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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 155 şahsa olmak üzere toplam 300 adet idari para
cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 111 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde;
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Yolcu taşımacılığı yapan Belediye/Halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 1019 araç
ve sürücüsü,
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Terminalde yolcu taşımacılığı yapan 184 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 1203
araç kontrol edilmiştir.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ