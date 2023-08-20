333 Roman çocuk sünnet oldu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendilerine özgü kültür ve kişilik özellikleriyle toplum içerisinde en renkli yaşam tarzıyla bilinen Romanlar için toplu sünnet şöleni düzenledi. Şölen çerçevesinde sünnet ettirilen 333 çocuk lunaparkta doyasıya eğlendi.

20 Ağustos 2023 Pazar 11:55