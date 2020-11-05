34 Yıl önce Espiye’de Yaşanan Uçak Kazası Ve Şehitlere Vefa!

http://www.gebzegazetesi.com/32-yil-once-espiyede-yasanan...
Tarihler 4 Kasım 1986… Bundan tam 34 yıl önce Giresun ili, Espiye ilçesi, Akkaya köyünde askeri uçak düşer 6 vatan evladı şehit olur. Tarihler 2006 yılı. Bugün Türkiye’nin çok önemli tabiat parkı olan Espiye Yedi Değirmenler tabiat parkı ile ilgili Belgesel çekimleri yaparken, Belgesel ekibimizi uçağın düştüğü yere götürdüler. Şehitlerimiz ve kazayı hatırlatan hiçbir şeyin olmaması Gazeteci olarak beni derinden üzdü, buraya bir anıt yapılması için çaba sarf ettik. Bir vatandaş olarak ilgililere yazdığımız dilekçeden bir sonuç alamayınca, Bursa Giresunlular Derneği’nin girişimi ile bölgeye bir çeşme yapmak için çalışma yaptık. Çeşme, Bizim istemimiz dışında çok büyük yapıldı. İlgisizlik ve bakımsızlık yüzünden çeşme, bugün harabe halde. Bu Çeşme’nin 4 Kasım 1986 yılında düşen Askeri uçak da şehit olan yiğit Mehmetçiklerimiz adına yapıldığını kimse bilmiyor. Kazanın 34. yıl dönümünde Tüm şehitlerimizi minnet şükran ve rahmetle anıyoruz. Buraya Şehitlerimizin hatırlarına uygun bir anıt yapılmasını istiyor bölgede hazırladığımız görsel haberi sizlerle paylaşıyoruz.
BİR GEZGİN DURSUN ÖĞRETMENİN KALEMİNDEN
Aşağıdaki foto ilk bakışta bir çoğumuza pek bir şey ifade etmeyebilir. Ancak yıllar önce bu kayalıklar 6 askerimize mezar olmuştu. Şimdi hafızalarımızdan silinmek üzere olan bu uçak kazası, 4 Kasım 1986 tarihinde bu fotoda yer alan kayalıklarda gerçekleşti. Samsun havaalanından kalkan bir askeri personel nakliye uçağı, Espiye ilçesi Akkaya Köyü yakınlarına düştü ve 6 asker şehit oldu. Uçak 13.50 sıralarında Samsun’dan havalanmış 15.00 sıralarında Akkaya Köyü civarındaki kayalıklara çarparak parçalanmıştı. Cesetlerin üçü kayalıkların üzerinde, biri derede, ikisi de parçalanmış olarak uçağın yaklaşık 100 metre uzağında bulunmuştu. Uçağın düşüş sebebi tam olarak bilinemese de bölgedeki yoğun sisin etkili olduğu belirtilmişti. Ellerindeki tüm imkânları seferber eden köylüler kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Kazada şehit olan askerler şunlardı:Hava Yarbay H.Kudret Yenal, Binbaşı Nevzat Türkmenoğlu,Yüzbaşı Gülhan Okumuşoğlu,Yüzbaşı Pilot Tevfik Tatarer,Makinist Ahmet Maden,Telsizci Zeki Ünal.
DEVRİ ALEM’DEN ŞEHİTLERE VEFA
4 Kasım 1986 günü Erzurum'a gitmekte olan bir askeri uçak, Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Akkaya köyü yakınlarında düşmüş, 6 asker şehit olmuştu. Askeri uçağın düştüğü yerde www.devrialem.tv olark çekim yaptık. Devri Alem öncülüğünde, Bursa dernekler Federasyonu tarafından şehitler anısına buraya bir çeşme yapılmış. Şu an yıkık dökük olan çeşmenin onarılması ve buraya bir şehitlik anıtı ve mescit yapılması isteniyor.
Kaza, 1986 yılında sisli bir akşam üzeri Akkaya köyü yakınlarında, Ericek Deresi'nde meydana gelmişti.. Altı askerimizin şehit olduğu tüm insanlarımızı yasa boğmuştu. Ulaşım imkânlarının çok zor olduğu o zamanda insanlarımız şehitlerine sahip çıkarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirmişler ve bu acıyı yıllardır unutmamışlardır. Konuyla ilgili olarak o günlere ait hatırası bulunanların belirtmesini rica ediyor tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum…