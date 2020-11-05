34 Yıl önce Espiye’de Yaşanan Uçak Kazası Ve Şehitlere Vefa!

Tarihler 4 Kasım 1986… Bundan tam 34 yıl önce Giresun ili, Espiye ilçesi, Akkaya köyünde askeri uçak düşer 6 vatan evladı şehit olur. Tarihler 2006 yılı. Bugün Türkiye’nin çok önemli tabiat parkı olan Espiye Yedi Değirmenler tabiat parkı ile ilgili Belgesel çekimleri yaparken, Belgesel ekibimizi uçağın düştüğü yere götürdüler. Şehitlerimiz ve kazayı hatırlatan hiçbir şeyin olmaması Gazeteci olarak beni derinden üzdü, buraya bir anıt yapılması için çaba sarf ettik. Bir vatandaş olarak ilgililere yazdığımız dilekçeden bir sonuç alamayınca, Bursa Giresunlular Derneği’nin girişimi ile bölgeye bir çeşme yapmak için çalışma yaptık. Çeşme, Bizim istemimiz dışında çok büyük yapıldı. İlgisizlik ve bakımsızlık yüzünden çeşme, bugün harabe halde. Bu Çeşme’nin 4 Kasım 1986 yılında düşen Askeri uçak da şehit olan yiğit Mehmetçiklerimiz adına yapıldığını kimse bilmiyor. Kazanın 34. yıl dönümünde Tüm şehitlerimizi minnet şükran ve rahmetle anıyoruz. Buraya Şehitlerimizin hatırlarına uygun bir anıt yapılmasını istiyor bölgede hazırladığımız görsel haberi sizlerle paylaşıyoruz.