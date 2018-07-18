35 Kilometrelik Altyapı Üstyapı İle Bütünleşiyor

4 yılda 250 Milyonu aşan dev ulaşım yatırımlarında alt ve üstyapı noktasında da ciddi uygulamalar gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Şevki Demirci, uzun ömürlü ve 50 yılı aşacak altyapı uygulamalarına önem verdiklerini söyledi. 2018 yılında ilçenin tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini hatırlatan Demirci, bu çalışmalara ek olarak prestijli, modern ve estetik caddeler oluşturmayada devam ettiklerini söyledi. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiği alanlardaki incelemelerini Cumhuriyet Mahallesi’nde sürdüren Demirci, Tuna Caddesi’ndeki prestijli cadde uygulamasını yerinde değerlendirdi. Caddenin revize ve prestij çalışmalarının kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını söyleyen Demirci, prestijli caddeler kervanına Tuna Caddesi’nin de estetik, modern ve renkli görünümüyle katılacağını belirtti.