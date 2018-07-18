35 Kilometrelik Altyapı Üstyapı İle Bütünleşiyor

İlçe genelinde altyapı ve üstyapı noktasında %90 oranlarını aşan Çayırova Belediyesi, son dokunuşları İnönü, Akse ve Emek Mahalleleri’nde gerçekleştiriyor. İSU Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen altyapı çalışmalarında önemli aşamalar kaydederek 35 kilometre olarak planlanan altyapı yatırımının %50’sini geçen belediye, kanal çalışmaları tamamlanan sokaklarda üstyapı uygulamalarına başladı.
150 Bin Ton Sıcak Asfalt
9 mahallenin tamamında altyapı yatırımı yapan, Akse Mahallesi’nde kısmi, Emek Mahallesi’nin ise bir bölümünde altyapı yatırımlarına devam eden kurum, üstyapı çalışmalarınıda 2 koldan sürdürüyor. Akse Mahallesi’nde tamamlanan altyapının hemen ardından üstyapı hazırlıklarına hızlıca başlayan belediye, ilgili sokaklarda pmt serimlerini gerçekleştiriyor. Zemin çalışmalarının hemen akabinde sıcak asfalt uygulamasına geçecek olan Çayırova Belediyesi, yıl içerisinde yaklaşık olarak 150 Bin Ton sıcak asfalt uygulamasını tamamlamayı hedefliyor.
Demirci, “Ulaşımda 4 Yılda 250 Milyonu Aşan Yatırım Yaptık”
4 yılda 250 Milyonu aşan dev ulaşım yatırımlarında alt ve üstyapı noktasında da ciddi uygulamalar gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Şevki Demirci, uzun ömürlü ve 50 yılı aşacak altyapı uygulamalarına önem verdiklerini söyledi. 2018 yılında ilçenin tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini hatırlatan Demirci, bu çalışmalara ek olarak prestijli, modern ve estetik caddeler oluşturmayada devam ettiklerini söyledi. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiği alanlardaki incelemelerini Cumhuriyet Mahallesi’nde sürdüren Demirci, Tuna Caddesi’ndeki prestijli cadde uygulamasını yerinde değerlendirdi. Caddenin revize ve prestij çalışmalarının kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını söyleyen Demirci, prestijli caddeler kervanına Tuna Caddesi’nin de estetik, modern ve renkli görünümüyle katılacağını belirtti.