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36 Bin Kişi Takip Etti

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz'ün konuşmacı olarak katıldığı sosyal medya mitingini 36 bin 559 kişi izledi.

36 Bin Kişi Takip Etti

21 Mart 2019 Perşembe 15:41

Gebze'ye kazandırmayı hedeflediği projeleri ve söylemleriyle Gebzelilerin gönlünde taht kuran Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Sosyal Medya Mitingi ile vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Moderatörlüğünü AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz'ın yaptığı ve sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan mitingde projelerini de anlatan Büyükgöz'ün konuşması 36 bin 559 kişiye erişti.

BÜYÜKGÖZ'DEN TEŞEKKÜR

Özellikle gençlerin yorum yaparak destek verdiği Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Bizleri sosyal medya üzerinden takip eden, destek veren tüm Gebzeli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak 1 Nisan'da sizlerden sandıkta da güçlü bir destek alacağımıza inancım tam. Gebze'yi sizlerle birlikte ortak akıl ile yönetecek, makamında oturan değil daima sahada sizlerle birlikte olan bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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