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368 adet İdari para cezası

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 16.11.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 1541 iş yeri denetlenmiş olup 23100 şahıs sorgulanmıştır.

368 adet İdari para cezası

17 Kasım 2020 Salı 15:37

 

 Yapılan denetimlerde;

Karantina ihlali yapan 35 şahsa,

Maske takma kuralına uyulmadığı için 225 şahsa ve 2 işyerine,

Sosyal mesafe kuralına uymayan 1 şahıs ve 10 işyerine,

Corona virüs tedbirlerine uymayan 28 işyerine,

Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 67 şahsa olmak üzere, toplam 368 adet İdari para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 44 şahıs yakalanmıştır.

Ayrıca, Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde;

Yolcu taşımacılığı yapan, Belediye/Halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 1213 araç ve sürücüsü,

Terminalde yolcu taşımacılığı yapan 103 araç ve sürücüsü olmak üzere, toplam 1316 araç kontrol edilmiştir.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                                                                    KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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